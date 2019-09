Il prossimo venerdì 4 ottobre andrà in onda su Canale 5 alle 21:30 la penultima puntata della seconda stagione di Rosy Abate. Secondo le ultime anticipazioni della fiction di Mediaset, dopo l'arresto Leonardo Abate vivrà dei momenti molto difficili all'interno del carcere di Nisida. Infatti il figlio di Rosy sarà in pericolo di vita perché alcuni detenuti assoldati da Antonio Costello lo minacceranno e lo aggrediranno.

A quel punto, Rosy Abate sarà veramente disperata e deciderà di stringere un'alleanza ancor più forte con la sua sorellastra Regina. Lo scopo comune di entrambe sarà quello di liberare Leo dal carcere. Sarà soprattutto la Abate a pensare che il carcere possa rappresentare la tomba del figlio se non riescono a liberarlo in tempo.

Però, secondo le ultime anticipazioni, le due donne da sole non riusciranno a fare granché, anche perché a Napoli si ritroveranno con più nemici che amici.

Proprio per questo motivo, Rosy sarà costretta a chiedere ancora una volta aiuto al poliziotto Luca Bonaccorso. Quest'ultimo si convincerà totalmente dell'innocenza di Leonardo per quanto riguarda la morte della collega e compagna del poliziotto, l'ispettore Nadia Aversa. E proprio per questo motivo deciderà di allearsi con le due donne per salvare la vita del ragazzo.

L'eventuale prossima stagione potrebbe avere Leonardo come protagonista?

Dunque, nel prossimo episodio, l'attenzione sarà tutta concentrato su Leonardo Abate che a questo punto potrebbe anche diventare l'unico protagonista di un'eventuale terza stagione.

Infatti l'attrice Giulia Michelini, che interpreta il personaggio di Rosy Abate, ha recentemente dichiarato che questa sarà l'ultima stagione per il suo personaggio.

Chi si fosse perso le puntate precedenti della seconda stagione della fiction di Canale 5, potrà tranquillamente rivederle, in maniera del tutto gratuita, in streaming su Mediaset Play. La piattaforma può anche essere scaricata gratuitamente come applicazione per cellulari e tablet, rendendo quindi possibile riguardare tutte le puntate da dispositivo mobile in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda tutti gli spoiler e le anticipazioni sulla serie televisiva, non ci resta che aspettare la messa in onda della penultima puntata di venerdì 4 ottobre e del gran finale dell'11 ottobre per scoprire le sorti del personaggio più amato (Rosy Abate) e ovviamente anche degli altri.