Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci saranno importanti novità per la vita di Vittorio, Alex e Anita. Quest'ultima troverà un nuovo impiego presso la stazione radiofonica, mentre Vittorio dovrà fare i conti con una convivenza decisamente turbolenta. Nel frattempo Alex e Mia proveranno a mettere un po' di ordine nelle loro vite, ma l'impresa non risulterà affatto semplice. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a queste storyline, che andranno in onda sino al 27 settembre.

Anita lavorerà in radio

Anita (Ludovica Bizzaglia) continuerà a girare attorno a Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), senza dargli tregua. In particolare la ragazza, un giorno, farà un'improvvisa visita alla radio dove lavora il giovane Del Bue, e tale incontro avrà delle conseguenze decisamente impreviste per il futuro dei due ragazzi. Dalle anticipazioni non viene chiarito da chi parta l'idea di questa collaborazione lavorativa, ma viene dato per certo che la ragazza verrà assunta a tutti gli effetti in Radio.

A questo punto toccherà capire se questo nuovo lavoro nella stazione radiofonica, la terrà o meno ancora più a stretto contatto con Vittorio. Sull'altro fronte Alex (Maria Maurigi), alle prese con i suoi problemi familiari, verrà a conoscenza di tale novità. La ragazza tutto sommato prenderà, bene la notizia dell'assunzione della sua rivale in amore.

Una brutta notizia per Alex

Dopo che Mia (Ludovica Nasti) è tornata alla Terrazza tra l'affetto e le coccole di tutti gli altri condomini, la situazione per lei e sua sorella maggiore Alex, sembrerà acquietarsi per un po', tuttavia nuovi tragici eventi si paleseranno all'orizzonte.

Carla (Vittoria Schisano) non rinuncerà all'idea di stare vicino a Mia, ma la piccola, almeno inizialmente, sarà piuttosto confusa sul come comportarsi. In seguito, le sorelle Parisi trascorreranno finalmente un sereno pomeriggio assieme alla loro madre, ma purtroppo questa felicità non durerà a lungo. Alex riceverà una terribile notizia che la destabilizzerà nuovamente, dopo che a fatica aveva cercato di mettere a posto i pezzi della sua vita. Le anticipazioni non chiariscono la natura di questo evento, ma sembra che la povera ragazza si troverà sotto shock in seguito a questa scoperta.

Trasloco a causa Del Bue

Nel frattempo Vittorio si troverà invischiato in un piccolo dramma familiare, ma questa storyline avrà dei toni decisamente molto più leggeri rispetto alle altre. Il giovane Del Bue dovrà fare i conti con il ritorno di suo padre Guido (Germano Bellavia), ma stavolta l'uomo non sarà solo, con lui ci saranno anche Mariella (Antonella Prisco) ed il piccolo Lollo. Il trasloco e la convivenza che ne deriveranno non saranno affatto facili e questa nuova situazione familiare comporterà diversi problemi...