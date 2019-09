Si è tenuta ieri, 13 settembre, presso gli studi Elios di Roma, una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Erano presenti i tronisti Alessandro Zarino, Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli con rispettivi corteggiatori e corteggiatrici.

Ci si è soffermati soprattutto sulle esterne dei primi due, e sono emerse importanti novità per quanto riguarda la Tozzi. Una segnalazione, giunta alla redazione della trasmissione, ha confermato la voce che era già circolata in estate in seguito alla partecipazione di un attuale corteggiatore a Temptation Island.

Stando a quanto riportato, Javier Martinez non sarebbe libero sentimentalmente come richiede il meccanismo del dating-show. Al contrario, starebbe frequentando una ragazza per la quale avrebbe speso anche parole importanti. Dopo essere stata messa al corrente della situazione, Sara Tozzi non ha potuto fare altro che eliminare il giovane.

Uomini e Donne anticipazioni: Sara in lacrime per Javier

Le anticipazioni di Uomini e Donne diramate da Il Vicolo delle News hanno segnalato la nuova esterna tra Sara e Javier.

La coppia è andata al ristorante dove ha chiacchierato a lungo. Lei ha ammesso di trovarlo semplice e pulito, precisando di non voler tenere conto delle opinioni altrui. In studio, però, Maria De Filippi si è trovata nella difficile posizione di portare alla luce una segnalazione giunta alla redazione.

Una ragazza ha fatto recapitare ad un giornalista alcuni screenshot di conversazioni con il pallavolista sardo, riportate poi dagli autori del programma di Canale 5.

In questi messaggi Javier avrebbe scritto delle parole inequivocabili come "Ti amo" o "sei l'amore della mia vita".

Interrogato dalla conduttrice, l'ex tentatore ha tentato di giustificarsi, affermando che con lei la storia era finita prima di Temptation Island e che poi era ripresa per qualche tempo al termine delle riprese. Ma le sue affermazioni non sono apparse convincenti e Sara, in lacrime, si è trovata costretta ad eliminarlo. Ha tuttavia rivelato di non escludere un ripensamento in futuro.

Registrazione Trono Classico: Alessandro e Giulio interessati a Veronica

Insieme alle novità riguardanti Sara Tozzi, la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 13 settembre ha concesso spazio all'esterna di Alessandro e Veronica. I due si sono trovati bene insieme, dato che il tronista ha trovato la corteggiatrice semplice e affine a lui dal punto di vista caratteriale. La coppia si è conosciuta meglio, parlando del rapporto di lei con i genitori e abbracciandosi più volte.

Giulio Raselli è apparso infastidito dopo aver visto le immagini, rivelando di non escludere di portare Veronica in esterna in futuro. Ha quindi ballato con lei anche se la ragazza, rispondendo a Maria De Filippi, ha ammesso la sua preferenza per Zarino.