A circa un mese di distanza è arrivata la conferma: Marta Pasqualato e Simone Stinà non stanno più insieme. La notizia è stata divulgata dall'ex corteggiatrice, ora studentessa di medicina al sesto anno.

I due si erano conosciuti durante uno shooting dopo circa tre settimane dalla conclusione dell'esperienza televisiva della Pasqualato, e da quel momento non si erano più lasciati. La loro relazione sembrava stesse andando per il meglio infatti l'influencer, nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine poco prima dell'estate, aveva rivelato che a settembre avrebbero iniziato una convivenza.

Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato

Nell'ultimo mese però c'erano stati troppi silenzi da parte di Marta alle domande che le erano state poste dai follower in merito alla sua storia d'amore.

Inoltre sia lei che Simone avevano smesso di pubblicare foto, video o Instagram Stories insieme.

Circa un mese fa, la studentessa di medicina aveva chiesto un po' di pazienza, promettendo alle numerose persone che la seguono che, quando avrebbe avuto le idee chiare su cosa stesse accadendo alla sua relazione, lo avrebbe fatto sapere a tutti senza problemi.

Quel momento è arrivato, e poche ore fa la 27enne veneta, tramite una foto pubblicata sulle Instagram Stories del suo profilo, ha ammesso di non essere più fidanzata con Stinà.

L'ex corteggiatrice ha affermato con estrema chiarezza: "Purtroppo la storia tra me e Simone è finita qualche settimana fa", aggiungendo di non voler rendere pubblici i motivi della rottura poiché fanno parte del suo privato con l'ex compagno.

Marta ha poi parlato dell'ultimo anno vissuto con Simone, definendolo intenso, pieno d'amore e di emozioni forti che non rinnegherà mai. Infine ha concluso il suo intervento ringraziando tutti per l'affetto dimostrato alla coppia in questi mesi e per la vicinanza mostrata verso di lei negli ultimi tempi. Parole intense da cui trapela un sentimento di dolore ancora forte per la fine della relazione durata più di un anno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Anche Simone ha usato parole dolci

A poche ore di distanza dalla rivelazione di Marta, anche Simone ha voluto spendere parole dolci per la storia d'amore appena conclusa. Il fotografo ha pubblicato un post, poi rimosso, accompagnato da affermazioni molto profonde che fanno capire quanto i due siano ancora legati: "Quando ti dissi ti amo ti promisi che avrei pensato solo ed esclusivamente a te, che in me avresti avuto un porto sicuro in cui nasconderti ed isolarti, in cui amarti quando non trovavi nessun motivo per farlo".

Inoltre il fotografo ha dichiarato: "Tutte le cose più belle finiscono, l'odio e il rancore lo lasciamo agli immaturi, perché in qualche modo, so che un giorno ci ritroveremo".

#medmonday ha sempre più successo

Nonostante il periodo non troppo facile, l'ex protagonista di Uomini e Donne non ha mai smesso, nemmeno durante l'estate, di rispondere alle domande che ogni giorno le vengono poste dai suoi follower su come sia la Facoltà di Medicina, su come studiare e prepararsi ai test di ammissione.

Sono tanti i quesiti che vengono posti alla Pasqualato non solo perché è al sesto anno di Università, ma anche e soprattutto perché la bella 27enne ormai da qualche mese ha lanciato #medmonday, una rubrica nella quale studenti di medicina e/o aspiranti tali possono scambiarsi consigli in merito agli studi.

Nel lanciare quest'iniziativa, Marta aveva dichiarato: "Dottori e Instagram in America vanno a braccetto.

Qui tocca faticare di più per farsi accettare, ma è la fortuna e la sfortuna di essere i primi".