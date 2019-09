Oggi, giovedì 12 settembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. L'ospite di oggi è stato Craig Warwick, che in collegamento dall'ospedale di Milazzo, ha raccontato l'episodio spaventoso che l'ha coinvolto quest'estate in Sicilia. Come sappiamo il sensitivo ha avuto un malessere ed è stato ricoverato urgentemente al nosocomio Fogliani di contrada Grazia per una rara forma di trombosi. Ora è in ripresa, ma stando al suo racconto, se l'è vista davvero brutta in quanto stava davvero per rischiare la vita.

Warwick stava rischiando di morire per una rara forma di trombosi: le sue parole

Craig Warwick ha raccontato in diretta a Pomeriggio 5 che ha avuto più trombosi in più aree dell'intestino. "Mi hanno portato all'ospedale di Milazzo e mi avevano dato quattro ore di vita. Tuttavia, solo dopo poche ore mi sono ritrovato con un ago nel braccio e una sacca di sangue che scorreva nelle mie vene", ha esordito così il sensitivo inglese raccontando lo spavento di quel terribile episodio.

Poi ha aggiunto: "La prima cosa che ho pensato è chi mi ha donato quel sangue? Quanta vita e quanto affetto in una sacca da mezzo litro". Barbara D'Urso è intervenuta lanciando un messaggio importantissimo per la salute di tutti noi: "Fate prevenzione, mi raccomando fate prevenzione". Poi, la padrona di casa ha chiesto all'ex naufrago: "Ti hanno ricoverato perché non avevi sangue e stavi per avere un infarto giusto?".

Il sensitivo ha annuito. Così D'Urso ha continuato: "Il suo intestino perdeva sangue da mesi, non si era accorto che stava morendo dissanguato". Poi Warwick ha ringraziato chi lo ha aiutato e supportato, a partire dai medici: "Ringrazio i medici di Milazzo che solamente in pochi giorni, sono intervenuti tempestivamente per salvarmi la vita e mi hanno portato al nosocomio di Messina per comprendere cosa ha provocato quella perdita di sangue.

Non ricordo di preciso a quanti esami sono stato sottoposto, la situazione non era facile e questo lo sapevo bene, potevano esserci delle cattive sorprese". Infine il sensitivo ha concluso dicendo che inizia a tenere sotto controllo la sua salute in maniera costante e ringrazia tutti quelli che l'hanno supportato con messaggi d'affetto e amore durante la sua convalescenza.

Warwick aveva accusato alcuni problemi fisici già sull'Isola dei famosi

Come sappiamo Craig Warwick ha partecipato come naufrago all'Isola dei famosi 2018, ma quest'esperienza è stata interrotta prematuramente per via di un malore che l'aveva costretto a rientrare in Italia per degli accertamenti medici.

Infatti, le condizioni di vita sull'isola honduregna erano troppo complicate da sostenere dopo il suo infortunio alle costole.