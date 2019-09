La nuova stagione di Un posto al sole è iniziata da poco e ha già riservato numerose sorprese per i suoi spettatori, ma presto potrebbe essercene un'altra davvero notevole. Maurizio Aiello, volto storico della soap opera, dovrebbe entrare a far parte del cast regular della serie, il che lo pone a pieno diritto nella sigla iniziale. L'attore, nonostante sia stato lontano da Upas per lunghi periodi, è uno dei pochi a poter vantarsi di far parte della soap sin dalla primissima puntata, andata in onda il 21 Ottobre del 1996.

Nel corso degli anni Marina e Roberto, pur mantenendo un carattere molto forte, hanno reso i loro personaggi sempre più positivi, lasciando un vuoto nella schiera dei cattivi che veniva preso di volta in volta da nuovi ingressi. Ebbene forse potrebbe tornare una presenza fissa del cast a rendere la vita impossibile agli abitanti di Palazzo Palladini per lungo tempo. A dire il vero Alberto sta già facendo benissimo il ruolo del cattivo, ma nessuno si aspettava che potesse tornare in via definitiva tra i protagonisti.

Maurizio Aiello nella nuova sigla

L'attore in questi giorni ha pubblicato nelle sue stories un breve video in cui lo si vede alle prese con la celebre giravolta che tutti gli attori fanno nella sigla, mentre dietro di lui campeggia il fondale verde su cui in post produzione, presumibilmente, verrà montata un'immagine di Napoli. Non essendoci una conferma ufficiale, potrebbe anche trattarsi di uno scherzo dell'attore, ma riesce difficile pensare a un'eventualità del genere.

Considerato che Maurizio Aiello è un protagonista storico e in virtù del fatto che ormai da un paio di anni è diventato una presenza fissa, non sorprenderebbe il fatto di poter entrare nel cast ufficiale e non più come guest star. Questo,però, lascia aperto un interrogativo su chi possa andare a sostituire.

Qualcuno del cast potrebbe uscire

Negli ultimi anni Un posto al sole ha sempre lasciato invariato il numero di attori che formano il cast ufficiale e che sono presenti nella sigla.

Da pochi mesi, è successo un evento che non si verificava da anni, Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) ha preso il posto di una protagonista storica, Teresina (Carmen Scivittaro), quindi se si continuasse su questa strada vorrebbe dire che qualcuno potrebbe uscire dal cast in modo definitivo o più probabilmente potrebbe rimanere come guest, comparendo sporadicamente. Resta, però, aperto il dubbio su chi possa essere l'attore o l'attrice che dovrebbe cedere il posto a Maurizio Aiello.

Al momento gli attori che compaiono nella sigla sono tutti personaggi storici che ricoprono ruoli chiave, tuttavia è anche vero che qualcuno è stato meno presente, mentre qualcun altro ha visto il suo ruolo rimaneggiato a causa dello svilupparsi delle trame. Non resta che aspettare il giorno della messa in onda della nuova sigla per capirne qualcosa in più.