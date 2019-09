Chi segue Un posto al sole avrà certamente notato come le vicende riguardanti la famiglia Rosato stiano procedendo su due versanti temporali differenti: uno ambientato nel presente, l'altro nel passato, a circa 40 anni prima della storia. Nel tempo presente, a interpretare l'imprenditore Fabrizio Rosato è Giorgio Borghetti. Assieme a lui recita l'attore Antonio Ferrante, che nella soap interpreta il personaggio di Sebastiano, il losco e misterioso zio di Fabrizio.

Riguardo il passato, notiamo come l'attore Patrizio Pelizzi (interprete di Nino Rosato) abbia postato sul suo profilo Instagram una foto di Nino e la sua famiglia negli anni '70. Ricordiamo come il padre di Fabrizio sia stato ucciso per errore dal suo stesso figlio. Alla fine, la colpa venne fatta ricadere su Arturo Addezio (Massimiliano Jacolucci), padre di Marina (Nina Soldano) in quanto questi non aveva ottimi rapporti con il Rosato senior.

Un posto al sole: il giovane Fabrizio interpretato da Umberto Izzo

Ma chi è l'attore che interpreta il giovane Fabrizio Rosato nella soap Un posto al sole? A venirci in aiuto è TV Soap, che ha esplicato il nome del giovanissimo interprete del personaggio nel passato: si tratta di Umberto Izzo. Umberto è una giovane promessa dello spettacolo, che abbiamo già visto nella fiction L'amica geniale, di cui è in lavorazione la seconda stagione.

Curioso come anche L'amica geniale, al pari di UPAS, sia ambientata a Napoli e di come Ludovica Nasti (interprete di Mia Parisi nella soap di Rai3) abbia fatto parte del cast della fiction italo-statunitense nel ruolo di Raffaella Cerullo da bambina.

Tornando ald Umberto Izzo, la sua agenzia lo definisce come un sosia di Leonardo Di Caprio da giovane. Sul post Instagram di Patrizio Pelizzi è presente anche l'attrice Linda D'Onofrio.

Ora c'è curiosità di conoscere come proseguirà la vicenda tra la famiglia Rosato e la "rivale" Addezio. Tuttavia, sembra che a breve ci sarà un incontro tra zio Sebastiano e Arturo. Cosa accadrà?

Anticipazioni 30 settembre: continua l'amore tra Marina e Fabrizio

Marina, intenta a ridare dignità all'immagine di suo padre Arturo, ingiustamente accusato di omicidio, si imbatte nella persona di Fabrizio Rosato.

Questi è figlio di Nino, l'uomo ucciso, almeno secondo i giudici, dal padre della Giordano. Il rapporto tra i due uomini d'affari, è stato inizialmente caratterizzato da un'alleanza allo scopo di trovare il vero assassino del padre di Fabrizio. Ora, questa loro relazione amicale è sfociata in qualcosa di più profondo, tanto da mettere Fabrizio contro lo zio Sebastiano, lo stesso che anni prima salvò Fabrizio dal carcere.

Fu infatti proprio un giovanissimo Rosato junior a uccidere il padre per sbaglio nel corso di un litigio. Sebastiano non apprezza la relazione tra suo nipote e Marina ed ha intenzione di fare di tutto per preservare i segreti della sua famiglia. Tuttavia, Marina e Fabrizio sembrano ignorare del tutto le preoccupazioni dell'anziano, decidendo di continuare il loro amore. I due si stanno comportando proprio come due ragazzini irresponsabili.