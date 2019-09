Sara Ricci, che nella soap Un posto al sole interpreta il ruolo di Adele, ha pubblicato il 25 settembre sul suo profilo Instagram un post molto toccante nel quale ha svelato ai suoi ammiratori di aver perso da poco suo padre. Il suo è uno sfogo molto amaro, poiché l'attrice ha confessato più di un rimpianto per non essere riuscita ad essere al suo fianco in modo da potergli dare l'estremo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei suoi colleghi, ma soprattutto dai suoi numerosissimi fan che si sono stretti attorno a lei, per farle le condoglianze per il suo grave lutto.

Un lavoro che ti dilania

Nel post si vede uno splendido scatto nel quale Sara sorride assieme al padre novantaduenne a cui si accompagna un testo molto commovente. Nelle parole di Sara traspaiono dolore, sofferenza ma anche tanta rabbia verso quel lavoro che lei stessa definisce di m.... L'attrice è consapevole di quanto quella professione che le ha dato tanto allo stesso tempo, l'abbia tenuta lontana dalle persone che lei più amava.

La potenza del suo post non sta tanto nel dolore, percepibile da ogni parola, ma nella sua feroce autocritica. Sara afferma di dover fare i conti con la propria coscienza, poiché è consapevole del fatto che il suo lavoro l'abbia resa egoista. Il fatto che lei sia stata ingiustamente così dura con sé stessa dipende anche dal fatto che lei abbia vissuto un'esperienza molto simile venti anni prima con la madre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Uno stupido provino

Sara ha rivelato che venti anni prima era successo qualcosa di analogo con sua madre, anche in quel caso l'attrice non era riuscita a darle un degno addio perché si trovava in un'altra città a lavorare sul set di Vivere. Purtroppo la sua traumatica esperienza si è ripetuta, e stavolta la Ricci non era vicina a suo padre perché coinvolta in quello che lei definisce: "uno stupido provino in inglese per una fiction russa”.

L'attrice ha poi aggiunto che il padre oggi sarebbe stato fiero di lei, poiché ha sempre vissuto in modo onesto seguendo i suoi insegnamenti di libertà e amore, per poi chiudere il post, elencando i tanti pregi del suo papà, esempio di forza e virtù.

Una vita sul set

Sara ha dedicato una vita alla sua passione per la recitazione ed ha iniziato la sua brillante carriera nel 1990. In tv vanta la partecipazione alla soap Vivere, primo grande successo di pubblico, ma in seguito ha recitato ha recitato anche ne Il Maresciallo Rocca e in Don Matteo, mentre attualmente è tra le protagoniste delle soap Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore. Inoltre, ha recitato in teatro e al cinema ha preso parte ai film: Cosa c’entra con l’amore, Fratelli coltelli, e Al di là delle nuvole.