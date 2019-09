Le anticipazioni delle prossime puntate di Una vita rivelano che Diego e Blanca dovranno affrontare ancora diversi ostacoli prima di poter essere finalmente felici insieme. Infatti, nonostante Ursula sia chiusa in manicomio, sarà Samuel a tramare alle spalle della coppia. L'uomo innanzitutto ucciderà il detective Riera, dopodiché farà nuovamente sparire Moises.

Alla fine, però, sarà proprio Blanca ad organizzare un astuto piano per liberarsi dalle malefatte di Samuel e poter fuggire insieme a Diego.

Anticipazioni Una Vita: Samuel fa uccidere Riera

Dagli ultimi spoiler di Una Vita si apprende che purtroppo l'investigatore Riera andrà incontro ad un tragico destino. Samuel, infatti, resosi conto che l'uomo sta indagando su di lui, e considerandolo un ostacolo per i suoi crudeli piani, deciderà di eliminarlo per sempre.

Tutto avrà inizio quando Alday apprenderà che Diego e Blanca hanno in programma di lasciare il paese con il piccolo Moises.

Di conseguenza, il perfido uomo corromperà un infermiere affinché tolga la vita al detective, e subito dopo porterà via con sé il bambino.

Blanca e Diego però non si perderanno d'animo e metteranno in atto una trappola per trarre in inganno il loro antagonista. Infatti fingeranno di litigare in pubblico, e la giovane dirà al compagno di non volerlo più rivedere, comunicandogli la fine della loro relazione.

Successivamente la figlia di Ursula si rivolgerà proprio a Samuel, dicendosi disposta a tornare a casa con lui, a patto che però le dica dove tiene nascosto Moises.

Il piano di Blanca prosegue

Alday inizialmente nutrirà dei sospetti verso la Dicenta, ma quando verrà a sapere che il fratello è partito da solo per Huelva deciderà di fidarsi. E così la riaccoglierà nella sua dimora e le riconsegnerà anche il bambino che aveva sequestrato.

Il piano di Blanca a questo punto passerà alla seconda fase: approfittando dell'autentica ossessione che Samuel ha sempre nutrito verso di lei, la giovane si dirà pronta a giacere con lui per tornare ad essere sua moglie a tutti gli effetti. Subito dopo lo bacerà con trasporto e Alday, travolto dai suoi sentimenti, non riuscirà a resisterle.

La Dicenta accoltella Samuel

Dopo il bacio tra Blanca e Samuel si assisterà ad una scena completamente diversa: la Dicenta, infatti, verrà mostrata mentre, tenendo in braccio il figlioletto, si ricongiungerà con Diego.

Entrambi si diranno sollevati perché finalmente Samuel ha pagato una volta per tutte per i suoi crimini.

E mentre la coppia si appresterà a fuggire da Acacias 38, sarà possibile capire cos'è accaduto a Samuel. Questi, infatti, apparirà sanguinante sul letto, ferito al ventre da una coltellata o pugnalata. Dunque sarà facile intuire che la "tentazione" di Blanca alla quale aveva ceduto era stata una trappola della Dicenta per potersi vendicare del crudele Alday.