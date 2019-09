Temptation Island Vip 2 deve essere ancora trasmesso sul piccolo schermo, ma non mancano le numerose indiscrezioni. In queste ore sta facendo discutere un video postato da Pago sulle Stories del suo account Instagram. Infatti, alcuni indizi del cantautore, lasciano pensare a un epilogo pessimo per la coppia: il cantante potrebbe essere stato tradito.

Temptation Island Vip 2: la Enardu potrebbe aver tradito Pago

Pago e Serena Enardu, dopo sette anni di fidanzamento, hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti nel docu-reality di Canale 5, per dare una forte scossa al loro rapporto.

Come anticipato dai video pubblicati dagli autori del programma, fin da subito la Enardu si è messa in gioco nel villaggio con i tentatori.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato un certo feeling con il single Alessandro. La donna, prima, ha assegnato il massimo dei voti al tentatore nel corso di una sfilata; poi si è intrattenuta con il tentatore facendogli anche delle confidenze personali.

Al momento non si sa, ufficialmente, se il comportamento di Serena ha scatenato la reazione del suo fidanzato.

Tuttavia, nelle ultime ore pare che il cantautore sia tornato in possesso dei social. Questo farebbe pensare che la coppia abbia già abbandonato il docu-reality. Ma non sarebbe solo questo l'indizio che porterebbe a pensare a un epilogo negativo all'interno del programma: Pago, infatti, ha postato una Stories mentre si trova alla guida di un auto e intona alcune strofe di una canzone di Gianluca Grignani "La mia storia tra le dita": "Ricorda un uomo a volte va perdonato, ma anche una donna?", questa è la frase che fa da didascalia al video del cantante, che Serena si sia avvicinata troppo al single e abbia commesso un errore?

A stupire gli utenti ci sarebbe anche un ulteriore gesto di Pago, ovvero le corna fatte con la mano e il gesto dell'ombrello. Questi potrebbe essere visti come delle frecciatine nei confronti della donna. Per capire come sono andate realmente le cose, bisognerà attendere la messa in onda del programma, prevista per lunedì 9 settembre.

Elga Enardu fa chiarezza sul gesto di Pago

Il video di Pago, in queste ore, sta facendo il giro del web.

Secondo i telespettatori non ci sarebbe alcun dubbio: il cantautore sarebbe stato tradito dalla sua fidanzata all'interno del villaggio. I più curiosi, anziché fermarsi al video, hanno preso d'assalto il profilo della sorella di Serena: Elga Enardu. Quest'ultima anziché intraprendere la via del silenzio sulla vicenda, ha deciso di esprimere la sua opinione. La ragazza, attraverso le Stories sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere che l'account di Pacifico viene gestito dallo staff e che quei video potrebbero non essere stati caricati da lui, ammettendo che il cantante è ancora impegnato nella produzione del programma.

In seguito, la Enardu ha invitato tutti i telespettatori a sintonizzarsi su Canale 5 lunedì 9 settembre, per sapere come sono andate realmente le cose.