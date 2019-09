Sabina Bakanaci ha raggiunto la popolarità grazie al suo ruolo di tentatrice in uno dei programmi tv più seguiti, chiacchierati e famosi di Canale 5, Temptation Island. Prima di partecipare al reality show ideato e prodotto da Maria De Filippi, la modella aveva già avuto altre esperienze in tv in quanto era stata concorrente del concorso nazionale di bellezza per antonomasia, Miss Italia. In un'intervista rilasciata al sito iGossip.it, Sabina ha ricordato con gioia ed entusiasmo le due esperienze.

Il ricordo della sua esperienza nel reality delle tentazioni

La modella ed ex tentatrice ha spiegato al sito di cronaca rosa che l'esperienza a Temptation Island 2019 è stata molto significativa e importante per il suo percorso di crescita personale e professionale. Ha infatti rivelato di aver scoperto alcuni suoi lati del carattere e del comportamento che non conosceva e ha avuto modo di confrontare sul campo alcuni valori importanti della vita, come ad esempio l'amicizia.

Per lei è stata un'esperienza davvero utile, come la precedente a Miss Italia. Dopo Temptation Island, la modella è stata scelta come testimonial da diversi brand di abbigliamento. Ma non solo. Il 20enne artista White Skorpion l'ha scelta per il suo singolo di debutto intitolato M4m4cita, che sta sbancando su YouTube e Spotify. Lo stile del video è reggaeton e il sound è molto orecchiabile. "Esperienza fantastica - ha spiegato Sabina -. Il video clip che ho girato con White Skorpion è stato veramente unico… tante ore di riprese ma veramente qualcosa di grandioso".

Ora punta al trono classico

L'ex tentatrice di Temptation Island non ha nascosto il suo desiderio di partecipare ad altre trasmissioni Mediaset. La giovanissima modella e web influencer vorrebbe partecipare al trono classico di Uomini e Donne e al più famoso tra i reality show, Grande Fratello. Sabina, tifosissima della Juve, è una grande fan e telespettatrice del chiacchierato dating show. Lo segue da tempo ed è sempre molto attenta alle dinamiche della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Ma al tempo stesso non chiuderebbe le porte al reality show più longevo della televisione italiana perché "è un ottimo esperimento per mettere a dura prova sentimenti, emozioni, carattere, personalità e paure". Come si vede fra 10 anni? Sabina non ha avuto alcun dubbio: sposata e con due figli. Ora i fan dell'ex tentatrice sperano vivamente che le produzioni di Uomini e donne o il Grande Fratello possano offrirle questa possibilità.