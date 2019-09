Negli episodi della fortunatissima e lunga fiction tv di origine spagnola, Il Segreto, continui e numerosi saranno i colpi di scena presenti nelle puntate che andranno in onda, su Canale 5, dal 29 settembre a sabato cinque ottobre 2019. la giovane Elsa sarà molto triste e giù di morale a causa dell'abbandono da parte del signor Fernandez sull'altare.

Il medico prenderà la difficile decisione di scappare dal paesino di Puente Viejo con tutti i soldi dell'ereditiera, la quale cercherà ad ogni modo di rintracciare l'uomo.

Nel frattempo, Il falegname Isaac proverà a rincuorarla.

Inoltre, la ricca Francisca Montenegro tenterà per l'ennesima volta di minacciare il sudamericano Sanchez. Sembrerebbe che la signora sia pronta a dargli l'antidoto contro la sua malattia, ma solo se egli è disposto a mantenere un patto.

Alvaro ricercato da Isaac

Le trame della soap televisiva svelano che le prossime puntate saranno incentrate sulla malinconia che affligge Elsa, ancora incredula di fronte all'inganno subìto.

Il carpentiere Guerrero non riuscirà a risollevare il morale de La Laguna e quindi inizierà a cercare l'impostore ovunque.

Importante è il fatto che Roberto Sanchez, il quale proverà con molto impegno a rispettare il piano, aiuterà Maria ed i suoi bambini a scappare dal paesino.

Per quanto riguarda Prudencio, ci saranno delle notizie positive. L'uomo investirà un po' del suo denaro per acquistare un locale che precedentemente apparteneva a Fe. Nel frattempo, Sanchez si comporterà in maniera sempre più strana, tanto che Raimundo inizierà ad avere dubbi e sospetti al riguardo.

Francisca minaccia Sanchez

Successivamente, la giovane Laguna incontrerà la sua nemica in amore, Antolina Ramos, la quale inizierà un'accesa discussione, dando vita ad una lite che provocherà un improvviso malore ad Elsa.

Inoltre, Isaac Guerrero riuscirà a rintracciare Alvaro, il quale per evitare di iniziare una discussione con l'ex di Antolina, racconterà tutta la verità riguardante i piani ed i segreti di quest'ultima.

L'uomo resterà sconvolto e scioccato nell'apprendere tutte le menzogne raccontate dalla bionda ancella, tanto da decidere di tonare a Puente Viejo per confrontarsi con la neo-mamma.

Nel frattempo, l'ereditiera Montenegro riuscirà ad ottenere preziose e pericolose informazioni sul conto dell'amico cubano della nipote Maria e proverà ad usarle per liberarsi del tutto una volta per tutte. Essa farà ciò, minacciando Roberto Sanchez di non consegnargli l'antidoto salva-vita.

Infine, Marchena troverà un vecchio taccuino, appartenente a Prudencio e senza pensare alle conseguenze comincerà a leggerlo per capire cosa sia.