Il Segreto, la popolare soap spagnola nei prossimi episodi darà grande spazio alla storyline della misteriosa morte dei Molero. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 15 al 21 settembre, rivelano che Don Berengario e Carmelo finiranno nei guai a causa del ritrovamento dei cadaveri di Eustaquio e Lamberto Molero. Intanto, Saul scoprirà che Julieta è stata violentata proprio dai Molero, ed in seguito capirà che sono stati proprio il sacerdote e il sindaco ad ucciderli. Infine, Alvaro chiederà ad Elsa di sposarlo portando avanti il piano stabilito insieme ad Antolina, mentre Roberto e Maria non partiranno più.

Il Segreto, Don Berengario e Carmelo finiscono nei guai

Le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 21 settembre, rivelano che Elsa seguendo il consiglio di Alvaro non accetterà l'offerta ricevuta per vendere le sue proprietà. Il medico, subito dopo chiamerà i suoi complici, mentre la Laguna confesserà alla sua amica Marcela che i suoi sentimenti per il Fernandez stanno diventando più forti. Intanto, Maria dirà al suo amico Roberto che ha tutta l'intenzione di lasciare Puente Viejo, mentre Francisca e Raimundo si riappacificheranno dopo le divergenze sorte nell'ultimo periodo.

La guardia civile in seguito a tante ricerche, ritroverà i cadaveri di Eustaquio e Lamberto Molero. Il ritrovamento dei corpi senza vita dei due imprenditori metterà nei guai Carmelo e Don Berengario. Più tardi, Alvaro farà la proposta di matrimonio ad Elsa di sposarlo, la ragazza, però, deciderà di prendersi del tempo per decidere. Il sergente Cifuentes, interrogherà Don Berengario e Carmelo e poiché noterà molte contraddizioni nelle loro dichiarazioni, deciderà di continuare ad indagare per fare chiarezza sulle morti dei Molero. Maria aspetterà Roberto con i suoi figli per fuggire insieme a lui a Cuba: l'uomo, però, non giungerà mai nel luogo dell'appuntamento.

Alvaro continua a mentire ad Elsa

Il sergente Cifuentes andrà da Julieta per interrogarla sui Molero. Tuttavia, poco dopo, Maria si recherà alla Villa dove troverà Roberto, il quale gli spiegherà che ha deciso di seguire il consiglio di Francisca e restare in Spagna. Elsa si confiderà con Marcela e le dirà della proposta di nozze di Alvaro. Durante il loro dialogo, la locandiera senza volere farà cadere l'anello della Laguna, la quale noterà un'incisione sullo stesso.

Elsa, dopo la scoperta, chiederà spiegazioni ad Alvaro, il quale continuerà a mentirle dicendole che l'anello era di sua nonna. Intanto, Antolina, assisterà impotente alla rabbia di suo marito Isaac per le nozze di Elsa. Donna Francisca si renderà conto che Fernando è sempre più geloso di Roberto e così chiederà a Prudencio di controllare ogni sua mossa. Julieta continuerà a non voler dire a suo marito Saul ciò che le hanno fatto i Molero.

Saul scopre che Julieta è stata violentata

Maria accetterà di restare a Puente Viejo e deciderà di acquistare una casa non distante dalla villa dove andrà a vivere con Roberto. Nel frattempo, Matias consolerà Isaac. Poco dopo, il Guerrero supplicherà Elsa di non sposare Alvaro. Quest'ultimo, intanto, continuerà a tramare con Antolina. Don Berengario e Carmelo riceveranno un invito da parte di Saul.

I due, si recheranno sul posto e riveleranno al loro amico che Eustaquio e Lamberto Molero hanno violentato Julieta. Più tardi, Fernando a causa della gelosia nei confronti di Roberto, avrà una crisi. Saul, dopo aver appreso ciò che è accaduto a sua moglie, capirà che sono stati don Berengario e Carmelo ad uccidere i Molero. In seguito, Carmelo sarà costretto a rivelare il segreto anche ai suoi amici Severo, Irene e Adela. Elsa dirà ad Alvaro di volerlo sposare, ed ignorando il consiglio di Isaac andrà avanti con i preparativi delle nozze. Intanto, donna Francisca cercherà il modo per liberarsi per sempre di Fernando, mentre Meliton non riuscirà a vincere il premio come “alguacil” dell’anno.