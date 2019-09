Torna lo spazio con Una vita, lo sceneggiato iberico andato in onda per la prima volta il 15 aprile 2015 in Spagna sull'emittente La 1. Gli spoiler delle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane, svelano che Rosina Rubio riceverà una brutta sorpresa. La donna, infatti, incontrerà ad un party Maria, la serva di Higinio Baeza che aveva avuto una storia con Maximiliano Hidalgo.

Una Vita: l'arrivo di Maria

Le anticipazioni di Una Vita annunciano l'entrata in scena di una nuova protagonista che movimenterà di parecchio le vicende del vecchio quartiere iberico.

Si tratta di Maria, la serva del dottor Higinio Baeza che, tra l'altro, opererà Liberto quando rimarrà coinvolto nell'attentato anarchico che distruggerà la galleria d'arte Alday, appena inaugurata da Samuel. Proprio quest'ultimo cadrà in rovina tanto da essere costretto a chiedere l'aiuto di uno strozzino. Nel frattempo Rosina (Sandra Marchena) affitterà la casa in cui abitava il defunto Arturo Valverde ad Higinio ad un modico prezzo in senso di riconoscenza per avere salvato l'amato consorte.

Qui Baeza sarà accudito dalla sua serva, Maria, la quale diventerà subito amica di Casilda. A tal proposito, la nuova arrivata spingerà la Escolano a ribellarsi agli ordini esagerati della Rubio. Inoltre dimostrerà di avere molta confidenza con il suo signore tanto da impedirgli di amministrare il modesto stipendio.

Rosina incontra l'amante di Maximiliano ad un party

Nelle nuove puntate di Una Vita, Higinio organizzerà un party nel suo appartamento per presentarsi a tutto il vicinato.

In questa occasione Rosina rimarrà di stucco quando si troverà davanti Maria (Iolanda Muiños), al punto di lasciare i festeggiamenti in fretta e furia. Inoltre la moglie di Liberto eviterà di uscire nei giorni seguenti destando i sospetti di Donna Susana. A tal proposito la Seler comincerà a preoccuparsi per la salute della Rubio tanto da costringerla a farle una clamorosa rivelazione. La sarta spingerà Rosina a confessare che Maria non era altro che l'amante di Maximiliano Hidalgo.

La Rubio vuole liberarsi di Maria

La moglie di Liberto Seler (Jorge Pobes) racconterà alla sarta che la serva aveva avuto una storia d'amore con Maximiliano qualche mese prima del suo fidanzamento ufficiale. Inoltre ribadirà che la donna aveva cercato di insinuarsi nel letto del suo defunto consorte tanto da sospettare che sia giunta ad Acacias 38 per metterle di nuovo i bastoni tra le ruote. Per questo motivo chiederà alla madre di Leandro di aiutarla a mettere Maria definitivamente fuori gioco.

Per fare ciò la sarta si farà aiutare da Cesareo, quando farà credere che l'amante dell'Hildago abbia rubato un'ingente somma di denaro alla sartoria. La donna verrà prosciolta quasi subito dall'accusa di essere una ladra e tornerà nel vecchio quartiere.