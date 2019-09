Gli spoiler di Una vita in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre in Spagna, si soffermano sulle nozze di Felipe Alvarez Hermoso e la brasiliana Marcia. Scendendo nel dettaglio, Donna Susana comincerà a provare gelosia quando vedrà Armando e Felicia insieme. Un comportamento che sarà notato da Rosina, la quale confermerà a Liberto che la Seler è invidiosa della madre di Emilio. Intanto l'avvocato offrirà ospitalità alla fidanzata, dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Una notizia che farà in breve tempo il giro di tutto il vecchio quartiere spagnolo.

Una Vita: Genoveva offre il suo aiuto a Marcia

Rosina (Sandra Marchena) farà in modo che Donna Susana impedisca a Felicia di incontrarsi con Armando. La Seler, infatti, vorrebbe che l'ex sarta combatta per l'ex diplomatico. Bellita, invece, smetterà di registrare il film dopo aver visionato le ultime immagini. Una decisione che non andrà a genio ad Alfonso, che minaccerà ritorsioni verso Camino e Cinta.

Intanto Genoveva (Clara Garrido) fingerà di comportarsi in modo gentile con Marcia. Infatti l'aiuterà a preparare le nozze con Felipe (Marc Parejo), facendole recapitare un bel regalo. Infine Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) vorrà capire quali sono le reali intenzioni della Salmeron nei confronti della brasiliana.

Uno sconosciuto ferma le nozze dell'Alvarez Hermoso

Nelle puntate spagnole di Una Vita in programma la prossima settimana (30 settembre - 4 ottobre), Donna Susana sarà in pensiero in quanto Armando non appare nel quartiere da alcuni giorni.

Di conseguenza, la Seler crederà che Felicia non voglia sapere più niente di lui. Allo stesso tempo, Emilio dimostrerà di essere molto geloso del lavoro di Cinta, in quanto teme che possa innamorarsi di un attore. La donna, a questo punto, deciderà di organizzare una cena a lume di candela. A casa Dominguez, Alfonso accetterà che Camino e Cinta siano le protagoniste del loro film mentre Ramon Palacios e Casilda accetteranno di essere i testimoni di nozze dell'Alvarez Hermoso. Ma ecco che uno sconosciuto irromperà durante la celebrazione del lieto evento.

Felipe e la brasiliana non riescono a sposarsi

Donna Susana tirerà un sospiro di sollievo quando vedrà Armando a passeggio nel quartiere. A casa Palacios, invece, ci sarà viva tensione quando scopriranno che Lolita vuole chiamare il figlio Abundio. Nel frattempo le nozze tra Felipe e Marcia (Trisha Fernández) saranno interrotte dopo l'arrivo di una figura del passato di quest'ultima. Poco dopo, la brasiliana sarà trasportata in ospedale a causa di una crisi respiratoria.

La Seler, invece, sarà talmente entusiasta del ritorno di Armando da preparare del cibo giapponese, che non incontrerà i gusti dei commensali. Infine l'Alvarez Hermoso si avvicinerà a Genoveva dopo le nozze saltate con la fidanzata. Si ricorda che questi appuntamenti di Una Vita saranno visibili in Italia probabilmente solo tra un anno a causa della differenza temporale della messa in onda.