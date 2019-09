Sono sempre più movimentate le trame della soap opera Una vita. I protagonisti delle nuove puntate italiane, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, saranno il falso medico Higinio Baeza (Diego Martin) e la sua amata Maria (Iolanda Muinos). I due approderanno ad Acacias 38 per migliorare la loro condizione economica con un tremendo inganno. Colei che fingerà di essere la domestica del dottore che ha salvato la vita a Liberto, affermerà di essere la madre naturale dell’ingenua Casilda Escolano (Marita Zafra).

Per fortuna l’intento dei due truffatori verrà ostacolato da Fabiana Aguado, che durante una delle solite giornate di lavoro verrà a conoscenza che colei che dice di aver messo al mondo la vedova di Martin è l’amante di Higinio. La madre della defunta Cayetana metterà subito in guardia la sorellastra di Leonor, ma purtroppo la giovane non dubiterà affatto della fiducia di sua madre.

Rosina accetta la sua domestica nella sua famiglia, la Escolano vuole partire

A breve, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di due pericolosi personaggi, che giungeranno ad Acacias 38 con delle losche intenzioni.

Si tratta del dottor Higinio Baeza e di Maria, che vorranno impossessarsi a tutti i costi dell’intero patrimonio degli Hildago. Tutto avrà inizio quando a seguito dell’esplosione della galleria Alday di Samuel, il marito di Rosina non morirà grazie ad Higinio che opererà Liberto sotto le vesti di falso medico. In tale maniera il new entry si conquisterà la riconoscenza della madre di Leonor, al tal punto che la borghese gli darà in affitto l’appartamento in cui alloggiava il colonnello Arturo ad un prezzo ribassato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Subito dopo metterà piede ad Acacias 38 una donna chiamata Maria, che si presenterà a tutti gli abitanti come la domestica del Baeza. Inoltre la nuova arrivata farà una rivelazione spiazzante, poiché dirà a Casilda di essere la sua vera madre. L’amante di Higinio sosterrà anche che la Escolano sia nata dalla relazione clandestina che ebbe in passato con il defunto Maximiliano Hildago prima che l’uomo convolasse a nozze con Rosina.

Quest’ultima non riuscendo proprio a sopportare il fatto di vivere nello stesso quartiere con colei che anni prima stava per sottrarle il marito, la farà passare per una ladra con l’aiuto di Susana. Ad un certo punto la moglie di Liberto si adeguerà alla volontà della figlia Leonor, accettando di includere Casilda nella sua famiglia. La giovane pur essendo erede di Maximiliano non si sentirà affatto a suo agio, infatti penserà di tornare a vivere nel suo paese natale insieme alla madre Maria.

Higinio e Maria si baciano, Casilda non crede a Fabiana

La vedova di Martin vorrà lasciare Acacias 38 non appena riceverà i soldi che le spettano di diritto. Nel frattempo attraverso una conversazione tra Maria e Higinio si scoprirà che i due si stanno prendendo gioco della Escolano, per impossessarsi nell’eredità degli Hildago e quindi per farsi una nuova vita a Buenos Aires. I due alleati purtroppo finiranno per commettere un grosso errore, visto che stufi di doversi nascondere trascorreranno una serata in un ristorante situato lontano dalla cittadina iberica, dandosi appuntamento ai giardini del principe.

Il Baeza per fare una sorpresa alla sua amata acquisterà una rosa nel chiosco di fiori di Fabiana, destando dei sospetti alla commerciante. Quest’ultima non appena si accorgerà che Maria e Higinio hanno fatto la stessa strada, li pedinerà e farà una scoperta sconvolgente. La Aguado sorprenderà i due amanti baciarsi appassionatamente. A questo punto Fabiana metterà immediatamente in guardia Casilda, facendole sapere che sua madre ha una storia d’amore con il dottor Higinio. La Escolano non darà credito alle parole dell’anziana donna, che furiosa per non essere stata ascoltata dalla giovane si vedrà costretta ad avviare Rosina. Ovviamente la madre di Leonor si fiderà di Fabiana, e servendosi della complicità del marito e di Inigo vorrà far luce sull’intricata faccenda.