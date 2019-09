Torna lo spazio con le notizie su Una vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra che narra le vicende di alcune famiglie di un vecchio quartiere iberico. Gli spoiler, riguardanti le nuove puntate, in onda a breve su Canale 5 annunciano il ritorno di Ursula Dicenta. La dark lady, infatti, tornerà ad Acacias 38 dopo essere stata rinchiusa in sanatorio da Blanca, Samuel e Diego con la complicità del padre Koval. Qui la donna apparirà vestita con degli stracci, tanto da essere costretta a mendicare per sopravvivere.

Una Vita: il ritorno di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle prossime puntate si soffermano su Ursula, la cattivona dello sceneggiato iberico. La Dicenta, infatti, tornerà ad Acacias 38 in concomitanza con la partenza di Diego e Blanca. Proprio questi ultimi si trasferiranno ad Huelva dopo aver pugnalato all'addome Samuel.

La dark lady, nel frattempo, farà una brutta scoperta una volta tornata nel vecchio quartiere.

Qui scoprirà che sua figlia ha abbandonato Acacias 38, lasciandola in condizioni indigenti. Inoltre nessuno aiuterà l'ex istitutrice a risollevarsi, tanto che la sua situazione apparirà più che disperata. Anche l'Alday le chiuderà la porta in faccia, in quanto ancora fortemente adirato per la fuga di sua moglie con Diego.

Samuel cade in disgrazia

Nelle nuove puntate di Una Vita, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, Samuel cadrà in disgrazia in seguito all'attentato alla galleria degli Alday, dove aveva impegnato tutti i risparmi.

In quell'occasione, Liberto Seler (Jorge Pobes) e Trini Crespo erano rimasti gravemente feriti dall'esplosione, mentre Lucia era stata salvata dall'intervento provvidenziale di Padre Telmo, un nuovo personaggio che farà molto discutere.

La Dicenta chiede l'elemosina ai vicini

Un momento difficile per l'Alday che dopo la perdita di tutti i suoi capolavori, assisterà al ritorno della Dicenta. L'uomo non si farà convincere dal pianto disperato della madre di Blanca (Elena Gonzalez) a farle aprire le porte di casa.

Ma invece la lascerà vagare per le strade a chiedere l'elemosina come una mendicante. A tal proposito, Ursula (Montserrat Alcoverro) si vedrà costretta a supplicare tutti i vicini di aiutarla in questo frangente.

Alla fine, la vecchia istitutrice chiederà perfino aiuto a Fabiana, la quale non muoverà un dito a suo favore mentre l'unica che proverà pietà per lei sarà Celia Alvarez Hermoso, la quale le offrirà qualche moneta per comprare del cibo.

Possiamo anticipare che la dark lady troverà rifugio nella parrocchia di Padre Telmo, il quale le offrirà il posto di perpetua rimasto vacante. Non ci resta, quindi, che attendere le prossime settimane per assistere al ritorno della madre di Blanca nello sceneggiato di Canale 5.