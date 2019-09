I prossimi due appuntamenti con la soap opera Una vita, quelli di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, rivelano che il paese sarà scosso da un terribile evento. Il palazzo nel quale Samuel si sta impegnando per la realizzazione della galleria d'arte andrà in fiamme. Una gravissima deflagrazione, infatti, lo colpirà causando ferite importanti per molti dei presenti. Le persone maggiormente a rischio saranno Trini e Liborio.

Nel frattempo, Samuel si mostrerà completamente disperato: l'Alday aveva investito tutti i suoi soldi in quel progetto, per tale ragione non saprà più come recuperare le sue finanze.

Una Vita anticipazioni mercoledì 24 settembre: Samuel prepara l'inaugurazione

La puntata di Una Vita di domani, martedì 24 settembre, sarà improntata su Samuel e l'inaugurazione della sua galleria d'arte. L'Alday, dopo il rifiuto di Blanca, deciderà di investire tutte le sue forze e il suo denaro in un progetto molto importante. In questo sarà aiutato da Lucia. La donna, dal canto suo, sarà sempre più affascinata e coinvolta dal ragazzo, per tale ragione si dirà disposta ad assisterlo per l'organizzazione dell'evento.

Tutto il paese si mostrerà in fermento in vista dell'inaugurazione della mostra all'interno della galleria d'arte. Samuel, infatti, ha raccolto una serie di opere d'arte molto famose ed è pronto a mostrarle a tutti. Mentre l'Alday sarà sempre più impegnato con il suo progetto, Antonito ritornerà ad Acacias. Lolita, però, non sarà con lui, dal momento che ha deciso di rimanere a Cabrahigo per prendersi cura della tata Concha.

Tutti si prepareranno per il grande evento.

La giovane Trini acquisterà anche un vestito per l'occasione in modo da mostrarsi al meglio all'inaugurazione. Purtroppo per lei, però, l'abito non le entrerà, la donna si renderà conto di essere parecchio ingrassata.

Una brutta deflagrazione manda in rovine la galleria d'arte

Ad ogni modo, questo non sarà affatto l'unico avvenimento che destabilizzerà gli animi. Nel corso della puntata di Una Vita di mercoledì 25 settembre, infatti, vedremo che una tragedia si abbatterà sulla vita di Samuel. Prima di arrivare a questo, però, vedremo che Rosina deciderà di compiere un gesto inaspettato e si libererà della fascia elettrica gettandola via.

Servante, però, la ritroverà e incomincerà a fantasticare su di un nuovo business. L'uomo sarà intenzionato ad affittare alle domestiche tale strumento.

Ad un certo punto, però, nel palazzo si verificherà un'inaspettata deflagrazione. In seguito a tale tragico avvenimento, molte persone si ritroveranno ferite, tra cui Trini e Liberto. Telmo, invece, riuscirà a salvare la vita di Lucia. Samuel, ovviamente, si mostrerà disperato per l'accaduto.