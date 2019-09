Chiara Ferragni potrebbe condurre il prossimo festival di Sanremo 2020 con Amadeus e sarebbe in trattativa con la Rai. Dopo il suo ultimo successo cinematografico, la fashion blogger tricolore potrebbe fare il colpaccio e approdare al Teatro Ariston, il palco più famoso della canzone italiana nel mondo.

Chiara Ferragni a Sanremo 2020: le voci dei corridoi della Rai

Il ciclone fashion di Chiara Ferragni continua a fare sold out su qualunque cosa tocchi o faccia.

Dal blog al cinema, dalle passerelle agli spot televisivi, la blogger moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone Lucia continua a macinare successo e ad attrarre consensi.

Unposted, il primissimo film documentario auto-celebrativo dell'imprenditrice cremonese, partito tra critiche, dissensi e sbavature, ha invece sbancato al botteghino mettendo a tacere i detrattori. Il mondo della moda va a gonfie vele e sono tanti gli scatti che immortalano la Ferragni nelle "prime file" del giro che conta.

Oltreoceano, infine, la Chiara nazionale è una vera e propria icona ed è stata scelta per partecipare, in qualità di giudice, ad un nuovo programma di moda insieme ad Heidi Klum durante la prossima stagione tv.

E il successo continua anche in Italia tanto che voci di corridoio sono pronte a giurare che la direzione Rai stia sondando il terreno per tentare di portare Chiara Ferragni al prossimo Sanremo. Non è ancora detto che il matrimonio si farà, ma le premesse potrebbero esserci tutte.

Chiara Ferragni e Amadeus, la coppia fashion per Sanremo 2020

I rumors più accreditati parlano di una trattativa speciale già iniziata tra la RadioTelevisione Italiana e l'influencer tricolore. E pare che la proposta sia di quelle da capogiro. Non una semplice ospitata sul celeberrimo palco del Teatro Ariston, ma una vera e propria co-conduzione insieme ad Amadeus.

Sebbene ancora nulla sia trapelato dagli studi di viale Mazzini, pare che la volontà di portare i Ferragnez in Liguria sia forte e chiara.

Di certo, la presenza della Ferragni a Sanremo potrebbe essere un vero e proprio coup de théâtre per richiamare il pubblico dei giovani e giovanissimi alla visione del Festival, la cui audience è considerata molto matura.

Si sa, inoltre, che il nome di Chiara Ferragni associato alla manifestazione canora di Sanremo gira già da parecchi anni in Rai. Già nel 2016 si era pensato alla influencer italiana come super ospite e successivamente nel 2018 e 2019 sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni.

Anche se, alla fine, la questione era stata archiviata con un nulla di fatto. Che sia il 2020 l'anno giusto per vedere la Ferragni scendere dalle scale dell'Ariston?