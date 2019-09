Manca poco alla messa in onda della seconda stagione di Temptation Island Vip: il programma in cui sei coppie famose mettono alla prova il loro amore, dividendosi in due villaggi diversi circondati da affascinanti tentatori e tentatrici. Non si sa ancora con certezza quando sarà trasmessa la prima puntata, ma intanto negli ultimi giorni la redazione è volata in Sardegna per registrare le puntate che in autunno i telespettatori potranno vedere in prima serata su Canale 5.

Dopo aver presentato le sei coppie di questa seconda edizione, tramite i canali social del programma, sono state pubblicate le prime indiscrezioni su ciò che i telespettatori vedranno nella prima puntata. Quest'anno a mettere alla prova il loro amore sono: Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti; il cantante Pago e l'ex tronista Serena Enardu; l'attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo; il più bello d'Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de 'L'Eredità' Chiara Esposito, Damiano, famoso su Instagram con il soprannome di "Er Faina", e la fidanzata Sharon Macri; e infine la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli ed il fidanzato Stefano Macchi.

Primi spoiler da entrambi i villaggi

In attesa della messa in onda del programma, tramite Instagram, la redazione ha pubblicato tre video su quello che sta accedendo nei primi giorni di registrazione. Il primo filmato ritrae Er Faina, visibilmente scosso, mentre esce dal Pinnettu ed urla "Che c...o fai? (...) C'è un limite, superato quel limite mi hai rotto il c...o". Ma quando gli viene chiesto, da un altro fidanzato, quale sia il suo limite lui risponde dubbioso "Il mio limite non lo conosco".

Damiano e Sharon, nel video di presentazione, avevano dichiarato di partecipare al programma per dimostrare a tutti che "Se l’amore è vero non può succedere niente". A quanto pare però qualcosa è successo, visto che nel corso della prima puntata Er Faina sarà chiamato nel pinnettu a vedere cosa sta facendo la fidanzata.

A distanza di poche ore, la redazione ha deciso di pubblicare un secondo video.

Questa volta la coppia messa sotto i riflettori è quella formata da Pago e Serena Enardu. Nel filmato si vede la fidanzata apprezzare il single Alessandro durante una sfilata dei tentori. Subito dopo, le immagini ritraggono i due mentre parlano in spiaggia: Serena ammette di volersi liberare di tutti i blocchi che ha, "Trovare una compatibilità anche a livello di chiacchierata non è facile". Infine, il video termina con Alessandro che entra in acqua con l'ex tronista tra le braccia: non viene invece mostrata la reazione del fidanzato Pago.

Anche Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti protagonisti di un video spoiler

Nelle ultime ore è stato pubblicato un terzo video: questa volta protagonisti sono Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Nel filmato si vede la showgirl mentre balla tenuta tra le braccia di un tentatore. Alla vista delle immagini il fidanzato afferma: "Stasera se capita di ballare ballerò anch'io, prenderò in braccio qualche ragazza pure io.

Te non ti crei il problema, me lo devo creare io?". Il video prosegue con Andrea che parla con la tentatrice Zoe dei suoi piercing, ma i due sembrano molto complici.