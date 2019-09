È tutto pronto per la prima puntata di Temptation Island Vip 2, il reality dedicato alle celebrità in cui 6 coppie mettono alla prova il proprio amore, vivendo per 21 giorni insieme a bellissimi ragazzi e ragazze single. La nuova edizione ha già una data ufficiale d'inizio ovvero quella di lunedì 9 settembre, in prima serata su Canale 5. A condurre il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi non ci sarà più Simona Ventura che lo scorso anno aveva ben figurato, soprattutto nella gestione dei falò di confronto dell'ex marito Stefano Bettarini.

Al suo posto ci sarà Alessia Marcuzzi, che condurrà le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. E per due dei protagonisti sbarcati in Sardegna, i problemi sarebbero nati già prima della registrazione del video di presentazione.

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti divisi nel video di presentazione

Cominciano già a rimbalzare le indiscrezioni riguardanti i fidanzati e le fidanzate che parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

Una coppia, in particolare, avrebbe cominciato le riprese in un periodo non troppo felice del loro rapporto. Si tratterebbe di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti che non hanno registrato insieme il video nel quale si sono presentati, spiegando le ragioni della loro partecipazione al docu-reality. I due, infatti, avrebbero litigato pesantemente nei giorni precedenti all'inizio delle riprese e lei gli avrebbe persino chiesto di andarsene di casa.

E anche le anticipazioni sul loro percorso confermano i problemi in un rapporto tutto in salita. La Caldonazzo, infatti, ha subito abbassato le difese con un tentatore, sedendosi persino in braccio a lui e causando la rabbia di Ippoliti.

Le altre coppie di Temptation Island Vip

Insieme a Nathaly e Andrea, che si preannunciano tra i grandi protagonisti di Temptation Island Vip, altre cinque coppie metteranno alla prova il loro amore nella speranza di uscire più forti dopo la lunga separazione.

Tra di esse ci saranno cantautore Pacifico Settembre alias Pago e Serena Enardu: dopo sette anni insieme, lei vuole capire se i sentimenti sono ancora forti e fin dalle prime immagini sembra avere perso la testa per il bel tentatore Alessandro. Sbarcheranno in Sardegna anche Ciro Petrone e Federica Caputo (insieme da otto anni), Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Coccia (meglio noto come ‘Er Faina’ ) e Sharon Macri. Anche per loro, i primi giorni hanno già riservato qualche sorpresa, soprattutto a causa dell'avvicinamento di lei ad un tentatore.

Completano la lista dei fidanzati, Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Non mancano i volti noti anche tra i tentatori e le tentatrici, con diversi ex protagonisti provenienti dall'universo di Uomini e donne. Tra di essi vanno segnalati soprattutto gli ex corteggiatori Fabrizio Baldassarre, Antonio Moriconi e Valentina Galli.