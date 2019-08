È partita ufficialmente anche la stagione 2019-20 del Trono Over di Uomini e donne, con la prima registrazione che si è tenuta venerdì 30 agosto. Dopo l'appuntamento in studio del Trono Classico, e la presentazione dei quattro nuovi tronisti, ieri è arrivato il momento dei protagonisti del parterre maschile e femminile degli Over. Immancabile la partecipazione di Gemma Galgani che, dopo un anno difficile caratterizzato soprattutto dal flirt con Rocco Fredella, si appresta a conoscere nuovi spasimanti.

Insieme alle dame e cavalieri, che con le loro storie faranno compagnia al pubblico durante l'anno, erano presenti in studio Cristina Incorvaia e David Scarantino, reduci dalla negativa esperienza estiva a Temptation Island. Spazio anche agli ospiti Stefano Torrese e Noel Formica, Jara Gaspari e Nicola Balestra, Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Uomini e donne anticipazioni: prosegue lo scontro tra Cristina e David

Il portale Vicolo delle News ha fornito le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti la prima registrazione del Trono Over.

In studio erano presenti Cristina e David (oltre che Sammy, l'ex tentatore di lei), che hanno cominciato a lanciarsi accuse reciproche, tirando in ballo la loro recente partecipazione a Temptation Island. Il loro litigio ha degenerato a tal punto che Maria De Filippi è stata costretta a richiamarli all'ordine, intimandogli di moderare i termini. Diverso è stato il racconto di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i quali hanno confermato come tutto stia procedendo per il meglio a poche settimane dalla nascita di Bianca, prevista per il mese di ottobre.

Anche Jara e Nicola diventeranno presto genitori: la coppia, conosciutasi nel parterre del Trono Over, è in attesa di un maschietto. In studio era presente anche il padre di lei che, sulla scia della felicità trovata dalla figlia, ha deciso di mettersi alla ricerca dell'amore all'interno del programma condotto da Maria De Filippi.

Prima registrazione Over: due spasimanti per Gemma Galgani

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, in studio non poteva mancare Gemma Galgani che ha conosciuto due nuovi spasimanti: archiviata la frequentazione con Mario, che non ha portato a sviluppi durante l'estate, per la dama torinese sono arrivati Pippo e Crispino.

Inevitabili i soliti scontri con Tina Cipollari, che ha accusato Gemma di avere il pianto facile, e con Barbara De Santi. Tra i vari ospiti, erano presenti Noel Formica e Stefano Torrese i quali hanno fatto i conti con le insinuazionidi Pamela Barretta, ex di lui. Quest'ultima ha rivelato che la coppia si frequentava quando Torrese era ancora fidanzato con lei. Anche Armando Incarnato è intervenuto sulla questione mostrando a Tina Cipollari delle foto compromettenti di Noel.