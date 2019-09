Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono lasciati. La notizia è stata ufficializzata direttamente dall’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Le voci di una presunta crisi tra i due circolavano da tempo, ma i diretti interessati avevano sempre smentito. Nei giorni scorsi, però, è arrivata la conferma della rottura.

La Rocchini attraverso il suo profilo Instagram ha dato luogo ad un lungo sfogo. La giovane ha ammesso di essere fiera di sé stessa perché, nonostante i suoi 24 anni, ha sempre lottato per non perdere le cose a lei più care.

Poi, Eleonora ha dichiarato di non aver mai calpestato nessuno per vendetta. Nel lungo sfogo di Eleonora Rocchini, i fan hanno potuto anche leggere che lei è felice per aver lottato per le persone che amava. Infine, l’ex corteggiatrice ha ufficializzato la fine della sua relazione con il bel tronista: “Ad oggi la mia strada continua da sola”.

Branzani: 'Rispetto ogni decisione'

A tali affermazioni il diretto interessato non è restato in silenzio.

Oscar Branzani anche se in modo indiretto, ha replicato alla sua ex fidanzata. L’ex tronista sul suo account social ha esordito così: “Rispetto ogni decisione di una persona alla quale tengo, ma non accetto critiche da chi mi scrive con profili fake”.

Branzani poi ha smentito tutti i pettegolezzi, i rumors che lo volevano in atteggiamenti da single quando ancora stava insieme alla Rocchini: “Io ho la coscienza pulita”. Infine, ha ammesso di aver lottato fino alla fine per i suoi sentimenti, ma in una relazione le cose si fanno sempre in due.

I rumors lanciati da Deianira Marzano

L’addio di una delle coppie più amate del dating di Uomini e Donne ha colto di sorpresa tanti telespettatori. Al momento i motivi della separazione non sono stati rivelati, ma Deianira Marzano ha lanciato delle indiscrezioni. Secondo la blogger, alla base della rottura ci sarebbe un tradimento da parte dell’ex tronista. La Marzano tramite alcune Stories ha parlato di un ménage à trois in cui dovevano esserci un amico di Oscar, lo stesso Branzani e una ragazza.

A quel punto Deianira, una volta venuta a conoscenza della situazione, avrebbe inviato le chat compromettenti alla diretta interessata. Da qui la decisione della Rocchini di chiudere la relazione con l’ex tronista. Al momento, giusto evidenziarlo, le voci diffuse da Deianira Marzano che oltretutto risalgono a qualche settimana fa quando la rottura non era ancora ufficiale, rimangono tali. Nessuno dei due diretti interessati hanno confermato o smentito l’indiscrezione.

A questo punto solamente il tempo potrà fornirci ulteriori dettagli sulla fine di questa storia. Non è escluso che i due ex protagonisti di Uomini e Donne vengano presto ospitati negli studi del dating da Maria De Filippi per un confronto.