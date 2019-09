Il bacio scambiato tra Brooke e Bill non resterà privo di conseguenze nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Le anticipazioni relative al periodo compreso tra il 22 e il 28 settembre, infatti, rivelano che Ridge continuerà ad essere molto arrabbiato con il rivale, colpevole di essersi spinto a tanto contro il volere della Logan. Ne conseguirà un duro diverbio tra i due, che porterà ad un drammatico epilogo.

La discussione che ne seguirà finirà con la caduta dello Spencer, che sarà costretto a lottare tra la vita e la morte in ospedale. E mentre tutti si interrogheranno riguardo le dinamiche che hanno causato un simile incidente, i figli di Bill saranno al suo capezzale, confermando di tenere molto a lui nonostante i problemi avuti in passato. Le puntate della prossima settimana porteranno anche buone notizie per la famiglia Spencer: Liam e Hope avranno la conferma che la gravidanza procede bene e scopriranno anche il sesso del nascituro.

Beautiful anticipazioni: Bill Spencer in coma dopo la caduta

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate dal 22 al 28 settembre, la discussione tra Ridge e Bill a causa del bacio si trasformerà in una vera e propria rissa nei pressi della terrazza di villa Spencer. Durante la colluttazione sarà Bill ad avere la peggio e a cadere rovinosamente a terra, privo di sensi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Forrester chiamerà immediatamente i soccorsi e lo Spencer verrà condotto in ospedale. Mentre Brooke si confronterà con Katie immaginando la soluzione pacifica dei recenti problemi, le due donne verranno informate della drammatica novità e accorreranno al capezzale dell'ex marito. Lo stesso faranno anche Liam e Wyatt, che si precipiteranno dal padre e pretenderanno di sapere le dinamiche della terribile caduta.

Ben presto, si presenterà in clinica anche il detective Sanchez con le inevitabili domande di rito. La spiegazione di Ridge sarà per tutti la stessa: si è trattato di un incidente avvenuto durante un litigio.

Trame Beautiful 22-28 settembre: Liam e Hope aspettano una bambina

Nelle puntate di Beautiful che Canale 5 trasmetterà la prossima settimana, Brooke continuerà ad essere molto arrabbiata con Ridge, pensando che lui abbia avuto un ruolo attivo nella tragedia che ha colpito Bill.

Nel frattempo, Liam e Wyatt siederanno al fianco del padre: sebbene sia ancora incosciente, gli confesseranno di tenere molto a lui e di voler recuperare il tempo perduto. In attesa di scoprire se il magnate si risveglierà dal coma, ci sarà spazio anche per qualche buona notizia. Hope si sottoporrà ad una nuova visita di controllo, durante la quale lei e Liam scopriranno di aspettare una bambina. A distanza di qualche giorno da loro fidanzamento ufficiale, Pam e Charlie discuteranno a causa delle parole di Quinn che ha consigliato alla guardia di non sposarsi.

La Fuller, infatti, gli ha ricordato che Pam è pazza. Ne conseguirà un litigio tra le due donne durante il quale sarà presente anche Eric.