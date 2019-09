Georgette Polizzi e Davide Tresse, dopo quattro anni di relazione, sono convolati a nozze con rito simbolico.

Pochi giorni prima del matrimonio, che è stato celebrato a Vicenza, Georgette aveva spiegato che la cerimonia non era ufficiale ma aveva lo scopo di celebrare il grande amore che li lega da anni, mentre il matrimonio con rito civile sarà ufficializzato il 29 ottobre, cioè il giorno del compleanno di Davide.

I neo sposi sui loro profili social non hanno pubblicato né foto né video del matrimonio, perchè ogni informazione ed immagine dell'evento è stato dato in esclusiva al magazine "Chi". Per questo anche gli invitati non hanno potuto pubblicare molto sui loro profili social: alcuni hanno però rivelato che è stata una festa molto "ballata" e che la sposa si è cambiata l’abito una sola volta per il taglio della torta.

La neo moglie Georgette, tramite le IG Stories del suo profilo Instagram, nelle ultime ore ha raccontato le proprie emozioni e sensazioni dopo aver detto "si" al suo fidanzato, promettendo di svelare più informazioni nei prossimi giorni: "Ho voluto una cerimonia nostra, una festa nostra, ed è stato tutto così perfettamente perfetto. Ho pianto dall'inizio alla fine, ma la cosa bella è che chi è stato presente ha detto che ha percepito l'amore.

Prometto che nei prossimi giorni vi racconterò tutto".

Poche ore prima del matrimonio invece, sempre tramite le IG Stories del suo profilo Instagram, Georgette aveva rivelato di aver passato la notte in bianco, girandosi e rigirandosi nel letto, ma di aver comunque passato una notte piacevole, immaginando la sua vita al fianco di Davide.

Tra gli invitati le altre coppie conosciute a Temptation Island

Tra gli invitati vi erano diversi molti del mondo dello spettacolo, tra cui l'autore televisivo Gabriele Parpiglia, gli ex gieffini Maicol Berti e Margherita Zanatta e l'ex naufraga Mercedesz Henger con il fidanzato Lucas Peracchi.

C'erano anche Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo (ex protagonisti di Uomini e Donne), la speaker radiofonica Giada Di Miceli, l'influencer Alice Basso e la scrittrice Elisa D'Ospina. Inoltre vi erano gli ex compagni degli sposi ai tempi di Temptation Island: Valeria Vassallo, Ernesto Carnevale, Roberta Mercurio e Flavio Zerella, Valeria Bigella e Andrea Filomena.

Georgette Polizzi e Davide Tresse infatti hanno partecipato nel 2016 alla terza edizione di Temptation Island, e nonostante alcune difficoltà, erano usciti insieme dal programma.

Da allora non si sono più lasciati e anzi, alcune vicissitudini successive li hanno uniti ancora di più: nel 2018 la stilista ha infatti scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. Proprio in riferimento alla sua malattia, quando stava organizzando il matrimonio, aveva ammesso "Spero di arrivare all’altare senza carrozzina".