A meno di un mese dal debutto americano, la trama della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, il Medical-Drama nato dal genio di Shonda Rhimes, inizia a prendere gradualmente forma. Gli attori sono infatti tornati sul set circa due settimane fa e da quel momento gli spoiler e le anticipazioni non hanno smesso di invadere il web. Proprio in queste ore, inoltre, il sito web TvLine ha diffuso in rete la prima foto promozionale della stagione che ritrae Alex Karev e Richard Webber discutere nell'abitazione del bel chirurgo pediatrico.

Se però il destino dei due medici, recentemente licenziati da Miranda Bailey, rimane avvolto nel mistero, la shoowrunner della serie ha offerto qualche interessante spoiler riguardante Jo Wilson. La borsista, dopo aver scoperto la tragica verità sul suo concepimento, è caduta in uno stato di profonda depressione che l'ha costretta, nel corso del finale di stagione, a ricoverarsi nel reparto di psichiatria.

Una scelta difficile che - stando alle parole di Krista Vernoff - la porterà però ad una maggiore consapevolezza e la aiuterà ad affrontare meglio il trauma subito:

"Jo uscirà dal suo ricovero psichiatrico e avrà a disposizione gli strumenti necessari per gestire al meglio il trauma multiplo che ha subito nella sua vita."

Jackson e Maggie continueranno ad analizzare i loro sentimenti

Il futuro della Wilson non è tuttavia l'unico argomento sul quale si è concentrata l'attenzione di Krista Vernoff.

Interrogata sul destino della coppia formata da Jackson Avery e Maggie Pierce, la showrunner ha precisato che le sorti dell'affascinante chirurgo plastico verranno svelate nel corso della season premiere e che le conseguenze della lite avvenuta tra i due giovani, durante il finale di stagione non tarderanno ad arrivare: "Jackson e Maggie si troveranno in una situazione piuttosto complessa quando torneremo in onda. Sarà difficile affrontare quanto detto nei boschi.

Per questo dovranno continuare ad analizzare i loro sentimenti riguardo ciò che è accaduto durante questo viaggio."

La trama di Grey's Anatomy 16 si concentrerà sull'immigrazione e la malasanità

Infine, l'attenzione della sceneggiatrice si è concentrata sugli argomenti generali che verranno trattati nel corso dell'edizione 2019/2020. Come da tradizione, le vicende personali dei più famosi medici di Seattle saranno strettamente legate ai principali avvenimenti di cronaca ed attualità.

In particolare, grazie alla storyline di Meredith Grey ed Andrew DeLuca, verrà approfondito il tema, già introdotto nella quindicesima stagione, dell'immigrazione e della corruzione del sistema sanitario nazionale. Come svelato alcuni giorni fa, infatti, la protagonista svolgerà dei lavori socialmente utili in seguito alla frode assicurativa messa in atto per salvare una piccola paziente straniera.