Un posto al sole, la popolare soap partenopea tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame inerenti gli episodi in onda dal 7 all'11 ottobre, rivelano che Mariella e Guido presto scopriranno la verità su Cinzia. Intanto, Marina dopo aver consolidato il suo rapporto con Fabrizio, si ritroverà a dover prendere una difficile decisione riguardante la battaglia legale atta a riabilitare il nome di suo padre. Infine Diego sarà ancora ossessionato da Beatrice mentre Susanna riceverà una splendida sorpresa.

Un posto al sole, Mariella indaga su Cinzia

Le trame Un posto al sole dal 7 all'11 ottobre, rivelano che Marina riceverà una sorpresa del tutto inaspettata mentre sarà al lavoro. Intanto, Fabrizio si scontrerà sempre più con la sua famiglia a causa della relazione con la Giordano. Nel frattempo, Vittorio sarà sempre più deluso per come sono andate le cose con Alex mentre le riceverà la visita di Silvia che sarà determinata ad aiutarla.

La ragazza troverà il coraggio di spiegarle i motivi che l'hanno spinta a prendere drastiche decisioni in quest'ultimo periodo? In seguito, Giulia si ritroverà a dover riflettere su cosa fare e dovrà affrontare anche le perplessità della sua amica Ornella che è preoccupata per lei. Marina e Fabrizio consolideranno la loro relazione ed intanto Arturo e Sebastiano si incontreranno per caso in ospedale.

Più tardi, Mia farà i capricci perché non ha intenzione di lasciare la Terrazza e ciò complicherà ancor di più la situazione visto che Alex non saprà più cosa fare. Intanto Mariella, non sopportando più l'immobilismo di Guido che non cerca di capire il perché Cinzia non paga l'affitto da molto tempo, deciderà che è giunta l'ora di fare qualcosa ed inizierà ad indagare sull'ex del vigile Del Bue.

Guido e Mariella scoprono la verità su Cinzia

Arturo, dopo aver incontrato per caso in ospedale Sebastiano, avrà un duro confronto con lui e ciò potrebbe avere un esito fatale.Intanto Renato e Nadia dopo le tensioni e l'allontanamento dell'ultimo periodo, cercheranno di ritrovarsi mentre Niko e Ugo faranno una bella sorpresa a Susanna.

Mariella grazie alle sue indagini, riuscirà a mettersi in contatto con Don Mario, il quale potrebbe aiutare lei e Guido a scoprire la verità su Cinzia. I tentativi di Nadia e Renato di risolvere la loro crisi risulteranno vani e la loro relazione giungerà ad un punto di svolta. Cosa accadrà visto anche l'infatuazione di Renato per Adele? Nel frattempo Marina sarà confortata da Fabrizio che poi si dovrà affrontare le accuse dello zio.

Diego ancora ossessionato da Beatrice

Diego avrà un incontro inaspettato a caffè Vulcano e comincerà a ricordare eventi dolorosi del passato. Il ragazzo, in seguito, deciderà di andare sotto casa di Beatrice per spiarla, segno che è ancora ossessionato da lei. Intanto, Giulia cercherà di capire cosa ha portato Nadia a prendere una decisione così drastica circa la sua relazione con Renato. Il Poggi, nel frattempo proverà a metabolizzare la decisione della compagna anche se a modo suo.

frattempo è decisa a scoprire i motivi che stanno alla base della decisione di Nadia. Infine Marina dovrà decidere se portare avanti la sua battaglia legale per riabilitare il nome del padre di fronte alla legge.