Grande attesa per la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island Vip che verrà trasmessa il prossimo 30 settembre a partire dalle 21:20 su Canale 5 e dove, stando alle anticipazioni, ne vedremo delle belle. Secondo quanto riportato sia dalle pagine ufficiali del programma, che dagli spoiler pubblicati sul magazine di Uomini e donne, veniamo a sapere alcune anticipazioni che lasceranno con il fiato sospeso i numerosi fan del reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Da quanto si apprende infatti, sarà crisi profonda per la coppia formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado, con quest'ultima pericolosamente vicina al single Valerio. Tra le altre cose, sembra che una delle fidanzate deciderà di lasciare Temptation Island senza il compagno e senza richiedere nemmeno il falò di confronto.

Temptation Island, anticipazioni: Silvia vicina al single Valerio

Dopo il successo riscontrato nella terza puntata di lunedì scorso e che ha visto l'ingresso della coppia Alex Belli e Delia Duran, vi è grande attesa per la quarta puntata di Temptation Island Vip e che andrà in onda il prossimo 30 settembre in prima serata su Canale 5.

Attraverso le pagine social del reality condotto da Alessia Marcuzzi, possiamo intuire come il prossimo appuntamento sarà ricco di emozioni e delineerà il percorso delle coppie ancora in gioco. Un filmato pubblicato in rete ad esempio, vede la fidanzata di Gabriele avvicinarsi pericolosamente al single Valerio. I due vengono ripresi mentre si scambiano carezze e coccole nello stesso letto, facendo supporre una complicità sempre più forte.

Al momento non è dato sapere quale sia stata la reazione di Gabriele Pippo alla visione di quanto sta accadendo tra la compagna Silvia e il bel tentatore, ma sicuramente, il tutto verrà mostrato nel corso del prossimo lunedì.

Temptation Island Vip, spoiler 30 settembre: una fidanzata abbandona il reality da sola

Con la messa in onda della quarta puntata, il viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco sarà ad un giro di boa e cominceremo a capire chi tra loro riuscirà ad uscire indenne dall'avventura in Sardegna.

In molti sembrano vacillare, come ad esempio Pago e Serena Enardu che, sin dall'inizio, hanno mostrato tutte le crepe della loro relazione. Grande curiosità invece, per vedere come si comporteranno i nuovi arrivati Alex Belli e Delia Duran, mentre le pagine del magazine di Uomini e donne, ci fanno sapere che, nella puntata del 30 settembre, un colpo di scena scuoterà il villaggio sardo di Santa Margherita di Pula.

Una delle fidanzate infatti, deciderà di lasciare il programma senza nemmeno incontrare il fidanzato al falò di confronto. Anche se non è trapelato nulla sull'identità della protagonista di questa clamorosa decisione, in molti pensano si tratti proprio di Silvia.

Per scoprirlo non resta che seguire la quarta puntata di Temptation Island Vip, in onda lunedì 30 settembre in prima serata su Canale 5.