La risposta di Andrea Melchiorre è arrivata puntualmente, dopo la rivelazioni di Valentina Dallari pubblicate nel suo libro "Non mi sono mai piaciuta", in cui l'ex tronista non solo ha parlato dei suoi problemi alimentari, che in passato l'avevano portata a pesare solo 37 chili, ma ha anche aggiunto dei dettagli sorprendenti sul suo rapporto con l'ex corteggiatore. In particolare, ha raccontato quanto accaduto durante un'esterna a Uomini e donne, in cui Andrea le avrebbe confessato di avere avuto problemi con la giustizia legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Nella stessa circostanza, lui le avrebbe nascosto della sostanze illecite nelle sue scarpe, anche se lei non ne avrebbe fatto parola con nessuno. Particolarmente interessata all'immagine del "bad boy", la scelta di Valentina era, infatti, ricaduta proprio sul Melchiorre, anche se tale relazione era durata solo un paio di mesi. Queste dichiarazioni hanno trovato la pronta risposta dell'ex corteggiatore, il quale ha manifestato il desiderio di passare la questione ai suoi legali.

Melchiorre: 'Non sopporto vedere diffamata la mia immagine'

In passato Valentina Dallari aveva già raccontato alcuni dettagli della sua relazione con Andrea Melchiorre, avvenuta dopo la scelta a Uomini e donne. All'epoca, l'ex corteggiatore non aveva replicato, come lui stesso ha chiarito nel post pubblicato recentemente su Instagram. In esso ha spiegato di avere pazientato, senza controbattere, ad alcune rivelazioni false sul suo conto, ma questa volta non è disposto a comportarsi allo stesso modo.

Ha sottolineato di essere felice dei propri valori, delle amicizie che conserva da sempre e dei rapporti lavorativi che onora con precisione. Ma le calunnie ricevute negli ultimi quattro anni (non viene mai fatto il nome di Valentina Dallari, lasciata solo intendere tra le righe) lo hanno indotto a non lasciar più perdere. Ha quindi precisato: "Non sopporto vedere usata e diffamata la mia immagine in dubbi contesti e sfruttata per fare audience".

I legali di Andrea Melchiorre si occuperanno del caso

Dopo avere accusato Valentina Dallari di avere sfruttato la loro relazione per restare sulla cresta dell'onda, Andrea Melchiorre ha concluso il suo sfogo su Instagram, spiegando che questa volta non resterà a guardare: "Detto ciò ad ogni azione corrisponde una conseguenza e ci penseranno i miei legali". A conferma di voler rispondere a testa alle accuse, è arrivato anche il sorriso con il quale ha chiuso il suo lungo sfogo.

Al momento la replica dell'ex tronista di Uomini e donne non è arrivata ma, considerando il botta e risposta intrapreso dalle parti, potrebbe arrivare molto presto.