Ieri, giovedì 12 settembre, è partita ufficialmente la tredicesima edizione di X Factor, talent show condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno. Prima puntata ed è già partita una prima stoccata che non è passata inosservata al pubblico telespettatore. Nel corso delle Audizioni, Cattelan ha fatto una battuta sarcastica riguardante The Voice of Italy, che si è concluso lo scorso maggio. Una battuta che avrebbe "punzecchiato" in modo goliardico forse un po' ingenuo il programma di Rai 2 per il fatto che si presentano i concorrenti scartati dal talent show di Sky Uno. Sarà davvero questo ciò che ha voluto intendere Cattelan? Chissà, ma quello che sappiamo è che ha fatto divertire i suoi telespettatori.

Cattelan e quella battutina durante le Auditions di X Factor

Durante le prime Auditions di X Factor 2019, Sivia De Sario, in arte Dj Nikita è salita sul palco e si è esibita cantando Paradisio, una hit dance anni '90 che ha riscosso molto successo tra il 1997 e 1998. L'esibizione però non è stata proprio brillante: la concorente ha ricevuto ben quattro no dalla giuria composta da Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica.

A quel punto è arrivato Alessandro Cattelan che ha scherzato con Sivia, facendosi scappare la battuta: "Con quattro sì vai ai Bootcamp, mentre con quattro no vai a The Voice". Una battuta un po' "birbantella" ma che dopotutto ha fatto sorridere il web che si è scatenato con i commenti. "Con quattro no vai a The Voice. Qui Cattelan hai vinto" ha scritto un utente su Twitter. "Con quattro no vai a The Voice.

Dovrebbero mettere un Cattelan in ogni trasmissione. Adoro" ha scritto un altro. "Quattro no a The Voice. L'ha detto in modo scherzoso ma sono sicuro che qualcuno lo vedrà come dissing" ha ironizzato qualcun altro.

Con quattro NO vai a The Voice. Qui Cattelan ha vinto. Genio. #XF13 — Emanuele Uricchio (@eleuricchio) September 12, 2019

le frecciatine di cattelan che ‘con quattro no vai a the voice’ ADORO #xf13 — marzia (@cobaltsneverdie) September 12, 2019

"4 no e vai a The Voice". Cattelan l'ha detto in modo scherzoso, ma sono sicuro che qualcuno lo vedrà come un dissing #XF13 — Daniele Botticelli (@DBDeiman) September 12, 2019

Come la prenderà la Rai?

Chissà, si spera che in Viale Mazzini la prendano in maniera leggera e che si facciano qualche sonora risata. La prima puntata di Audizioni si è conclusa e i telespettatori si sono ricreduti sul trapper "bad boy" Sfera Ebbasta. Infatti, quest'ultimo si è mostrato molto gentile e garbato nei confronti dei suoi colleghi e dei concorrenti, contrariamente a ciò che ci si aspettava. Quindi le polemiche sulla sua presenza sono ormai un lontano ricordo.

Nuovo meccanismo di X Factor: le novità del talent show

Nella nuova edizione di X Factor sono cambiate alcune regole del meccanismo. Quest'anno per accedere alla fase dei Bootcamp è obbligatorio ottenere quattro sì dalla giuria e non più tre, come nelle scorse edizioni. Se si presenta quest'ultima condizione, i concorrenti rimangono in stand by con il rischio di non essere promossi alla seconda fase del talent show di Sky Uno.