Arrivano le nuove anticipazioni di una delle soap più famose della televisione italiana, "Tempesta D'amore", ambientata in un immaginario hotel di lusso della Baviera. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 15 al 21 settembre 2019, tutti i giorni su Rete 4 alle ore 19.55, esclusa la domenica. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai rimorsi di Annabelle per l'omicidio di sua madre, alle paure di Paul per l'inizio della sua convivenza con Romy, all'arrivo al Furstenhof del nuovo veterinario, Henry, e al video messaggio in cui Xenia rivelerà a Christoph che uno fra Annabelle, Denise, Viktor e Boris non è suo figlio.

Werner fa un'allettante offerta ad Henry

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Christoph crederà alle parole di Annabelle e licenzierà su due piedi Romy. Henry sarà costretto a pernottare al Furstenhof, dove trascorrerà altro tempo con Denise. Werner offrirà un posto di lavoro ad Henry quando scoprirà che il giovane non percepirà neanche un euro di risarcimento per l'incendio del suo laboratorio.

Denise convincerà Christoph ed Annabelle a sanare le loro divergenze e ricominciare da capo. Paul confiderà a Joshua tutte le sue paure a riguardo dell'inizio della sua convivenza con Romy. Annabelle sarà divorata dai rimorsi per aver ucciso sua madre senza pietà. Joshua distruggerà involontariamente un vaso molto caro a Romy. Christoph e Joshua cercheranno di prendersi cura di Annabelle e di farle superare lo shock per essere stata rapita da Xenia, senza sapere che in realtà lei non è la vittima della situazione ma la carnefice.

Henry deciderà di riflettere sull'offerta di Werner per stare più vicino a Denise. Christoph troverà un video messaggio di Xenia in cui la moglie gli confessa che uno dei suoi figli non è biologicamente suo.

La scoperta di Christoph

Paul si renderà conto di non avere i soldi necessari per acquistare il vaso di Romy che è stato distrutto da Joshua. Natascha si farà leggere i tarocchi e scoprirà che in futuro potrebbe subire un'importante perdita.

Henry deciderà di accettare il posto di veterinario del Furstenhof e Denise ne sarà felicissima. Christoph continuerà a chiedersi chi fra i suoi 4 figli non è biologicamente suo. Denise scoprirà di avere un topolino nella sua atelier e chiederà aiuto a Henry per stanarlo. Sarà proprio in questa occasione che i due giovani vivranno il loro primo momento romantico, avvicinandosi moltissimo. Jessica farà molta fatica a continuare a celare il suo segreto e Natascha se ne accorgerà.

Tina incontrerà per caso un suo vecchio compagno di scuola, il giovane Ragnar Sigurdson.