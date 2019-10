Continuano gli intrighi e i colpi di scena nella soap Una vita anche negli episodi in onda dal 3 al 9 novembre su Canale 5 a partire dalle 14:10. Secondo le anticipazioni, vi sarà una clamorosa svolta nel rapporto tra Lucia e padre Telmo, con quest'ultimo che 'rapirà' la giovane portandola lontano da Acacias per aver modo di rivelarle tutta la verità sul piano di Samuel. Oltre a ciò, il giovane sacerdote confesserà alla Alvarado di essere innamorato di lei, ma un inquietante episodio potrebbe metterlo nei guai. Casilda, intanto, riuscirà a smascherare Maria e Higinio, mentre quest'ultimo le rivelerà che non è la figlia di Maximiliano.

Una vita trame al 9 novembre: Casilda non è una Hidalgo, Telmo rapisce Lucia

Le anticipazioni sulle puntate in onda la prossima settimana, svelano molti colpi di scena riguardanti alcuni dei protagonisti di Acacias 38. Casilda, ad esempio, riuscirà a smascherare Higinio e Maria i quali stavano cercando di mettere le mani sulla fortuna degli Hidalgo. L'ex domestica verrà inoltre a sapere di non essere affatto la sorella di Leonor, mentre i due impostori faranno perdere le loro tracce.

Padre Telmo, intanto, approfittando della confusione a causa della processione della 'Vergine dei miracoli', riuscirà a 'rapire' Lucia, conducendola in un eremo fuori città.

Anticipazioni Una vita: Telmo confessa il suo amore a Lucia, poi viene accusato di aver abusato di lei

Gli spoiler relativi alle puntate sino al 9 novembre svelano che il sacerdote confesserà a Lucia quanto detto da Batan nel segreto del confessionale e dunque la ragazza scoprirà che Samuel si è avvicinato a lei solo per entrare in possesso della sua eredità.

Telmo, inoltre, troverà il coraggio di dire a Lucia di essere innamorato di lei. Subito dopo, i due perderanno i sensi dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, risvegliandosi nudi uno accanto all'altra senza ricordare nulla di quanto successo nella notte. Proprio in questo frangente Samuel e il priore Espineira faranno irruzione nell'eremo, traendo delle conclusioni sbagliate su quanto avvenuto. L'Alday e il priore crederanno che il sacerdote si sia approfittato di Lucia e, per tale motivo, Telmo dovrà subire un processo presso il tribunale ecclesiastico.

Nonostante la Alvarado non ricordi nulla, la stessa verrà convinta da Samuel e da un'altra donna a testimoniare contro Telmo all'udienza. Cosa ne sarà del giovane sacerdote? Intanto lo spettacolo teatrale di Leonor andrà in scena nel bel mezzo del quartiere di Acacias, che rimarrà sconcertato dal bacio saffico tra Flora e Carmen. Servante, intanto, si aggraverà, tanto da costringere Ramon a farlo visitare da un medico che sembrerà portare cattive notizie.