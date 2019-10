Netflix e Mediaset hanno stretto un accordo pluriennale. Nella giornata di ieri, 8 ottobre, si è tenuta nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma una conferenza stampa che ha confermato la partnership. Per i prossimi due anni il colosso statunitense dello streaming e il broadcaster fondato da Silvio Berlusconi collaboreranno per la realizzazione di sette film che verranno pubblicati nel 2020 sulla piattaforma e un anno dopo approderanno in chiaro sulle tv generaliste, quasi certamente su Canale 5.

Il CEO di Netflix Reed Hastings si è detto entusiasta dell'accordo con Mediaset e della possibilità di poter investire in contenuti italiani da distribuire in tutti i paesi in cui è il servizio streaming è attivo. Tra i cinque film già in lavorazione, i cui temi principali saranno 'calcio, amore e sud', è stato annunciato 'Il Divin Codino', un biopic che ripercorrerà i 22 anni di carriera del calciatore Roberto Baggio.

Netflix collaborerà con Mediaset per realizzare 'Il Divin Codino', un film su Roberto Baggio

La storia di Roberto Baggio approderà su Netflix e poi su Mediaset con Il Divin Codino, il film tratto dal libro di Raffaele Nappi e diretto da Letizia Lamartire, già collaboratrice di Netflix con la serie Baby. Il biopic sul calciatore, annunciato in occasione dell'incontro avvenuto a Roma tra Hastings e il direttore generale dei contenuti Mediaset Alessandro Salem, avrà come consulente proprio l'ex calciatore vicentino, vincitore del Pallone d'oro nel 1993.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Roberto Baggio sarà interpretato da Andrea Arcangeli e il film, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe ripercorrere 22 anni di carriera, dagli esordi nel Lanerossi Vicenza all'ultima esperienza nel Brescia. 'Il Divin Codino' non parlerà solo del campione, ma anche dell'uomo che ha conquistato il cuore dei tifosi di tutto il mondo per il carattere introverso e la sua umiltà. La regista ha anticipato che la pellicola mostrerà il lato umano del calciatore che con il suo enorme talento ha cambiato il calcio italiano e che ha raggiunto grandi traguardi sul campo da gioco anche passando attraverso innumerevoli difficoltà e sofferenze fisiche.

Tra gli altri sei film prodotti da Netflix e Mediaset 'L'ultimo Paradiso' con Riccardo Scamarcio

Netflix e Mediaset produrranno i sette film annunciati, di cui cinque in fase di inizio lavorazione. Tra quest'ultimi, oltre a 'Il Divin Codino', sarà realizzato 'Sotto il sole di Riccione', sceneggiato da Enrico Vanzina e prodotto da Lucky Red. Si tratterà di una commedia giovanile con protagonisti alcuni teenager in vacanza nella nota località balneare.

Il terzo progetto racconterà la storia d'amore di due giovani e sarà ambientato in Sicilia. Il film avrà come titolo 'Sulla stessa onda' e sarà diretto da Massimiliano Camaiti. Le altre due pellicole saranno 'Al di là del risultato' che narrerà la storia di un ultrà cinquantenne che si troverà a fare un bilancio della propria vita e del legame che instaurerà con un ragazzino, e 'L'ultimo Paradiso', prodotto e interpretato da Riccardo Scamarcio.

Quest'ultimo progetto, secondo le anticipazioni rivelate in conferenza stampa, sarà un film di 'amore e anarchia' che racconterà la storia d'amore tra un uomo che guida la ribellione contadina contro i proprietari terrieri e la figlia di uno dei latifondisti, ambientata negli anni '50 nel pieno della rivolta dei braccianti.