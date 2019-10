La soap partenopea Un posto al sole tornerà oggi 9 ottobre su Rai 3 per un nuovo episodio in onda a partire dalle ore 20:45. Dopo la scoperta del coinvolgimento di Fabrizio nell'omicidio del padre, Arturo sarà comprensibilmente sconvolto. Per lui potrebbe arrivare il momento della resa dei conti con Sebastiano: la verità giungerà presto anche a Marina? Le novità del giorno riguarderanno anche Renato, più che mai deluso dopo il rifiuto subito da Adele Picardi.

Poggi tenterà di recuperare il terreno perduto con Nadia ma il suo tentativo potrebbe risultare più complicato del previsto. Spazio anche ad un divertente siparietto che coinvolgerà Niko, Susanna e Ugo oltre che al tentativo di Mariella di recuperare gli affitti arretrati dovuto da Cinzia.

Anticipazioni Un posto al sole: il faccia a faccia di Arturo e Sebastiano

La puntata di Un posto al sole di oggi 9 ottobre si aprirà con le conseguenze del colloquio ascoltato ieri da Arturo.

Nascosto dietro ad un muro dell'ospedale, il padre di Marina ha scoperto l'identità del vero colpevole dell'omicidio Rosato: ciò porterà stasera ad un'inevitabile resa dei conti tra Sebastiano e Arturo, accusato di quel delitto, con degli esiti che potrebbero essere potenzialmente fatali. In attesa di scoprire se Marina verrà informata di questa notizia, Renato dovrà affrontare le conseguenze della cotta per Adele e del suo conseguente rifiuto.

Il padre di Angela tenterà un avvicinamento con Nadia, che a sua volta si era resa conto dei sentimenti del compagno per la consuocera. La delusione subita dall'ucraina, però, potrebbe essere difficile da superare.

Trame Un posto al sole: una piacevole sorpresa per Susanna

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 9 ottobre, Mariella sarà decisa a recuperare gli affitti che Cinzia non ha pagato a Guido.

La vigilessa sarà anche pronta a ricorrere alle maniere forti, affidandosi ad un legale, ma una scoperta inaspettata potrebbe spingerla a compiere un passo indietro. Grazie a Don Mario, infatti, i genitori di Lollo scopriranno le motivazioni del mancato pagamento.

L'episodio odierno dedicato alla soap partenopea concederà spazio anche un divertente siparietto con protagonisti Ugo, Niko e Susanna. L'anteprima già pubblicata nel sito ufficiale di Upas mostra, infatti, una discussione all'interno dello studio Navarra: la Picardi chiederà l'opinione dei colleghi in merito alla relazione da lei scritta su di un processo previsto per il giorno dopo.

Ma la risposta di Ugo la sorprenderà: "Tu non hai capito quanti problemi ho avuto con la formazione". Il suo riferimento sarà ad una partita di calcetto e anche Niko si dirà preoccupato per non avere ancora un portiere. Ma quello che sembrerà un disinteresse per il lavoro, potrebbe trasformarsi in una gradita sorpresa per Susanna.