La relazione tra Alessia Prete e Matteo Gentili è arrivata nuovamente al capolinea. A darne l'annuncio è stata proprio la modella e web influencer tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram. I due giovani si erano conosciuti all'interno del Grande Fratello 15. Matteo usciva dal tormentato addio a Paola Di Benedetto. Quando la liaison sembrava andare a gonfie vele per la gioia di tutti i fan, è arrivata la brutta notizia.

Alessia e Matteo a causa di una crisi si erano detti addio. Tuttavia dopo qualche mese da separati nell'estate scorsa avevano deciso di riprovarci per dare una nuova possibilità al loro amore.

In queste ore sul web sta circolando la notizia di un nuovo addio tra Alessia e Matteo, così la modella ha deciso di fare chiarezza sulla propria situazione sentimentale. La Prete qualche giorno fa è stata ad una cena con alcuni ex concorrenti del GF 15.

Alla cena erano presenti anche Baye Dame, Danilo Aquino e Alberto Mezzetti con le rispettive fidanzate.

Durante uno dei video della serata, Alessia Prete ha ammesso di essere tornata single. Ovviamente, la notizia è subito rimbalzata in rete: sono stati i fan che si sono rammaricati per la fine di questa coppia. Sebbene la coppia abbia deciso di riprovarci, pare che le cose non siano andate affatto bene per la seconda volta.

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato i due ex gieffini ad interrompere nuovamente la liaison, Alessia ha preferito non dire nulla.

Inoltre, la modella ha lasciato intendere che per il momento non vuole intraprendere una nuova relazione. Mentre Alessia Prete si è dichiarata felice di essere tornata single, Matteo Gentili al momento ha preferito la via del silenzio. Non è comunque escluso, che a breve sui social arrivino anche le sue parole.

Alessia e Matteo: la storia d'amore

La storia tra Alessia Prete e Matteo Gentili ha fatto sognare tantissimi fan. I due fin dall'inizio all'interno delle mura di Cinecittà hanno mostrato di avere un certo feeling. Dopo un periodo vissuto al massimo i due avevano capito di essere diversi caratterialmente. Solamente la scorsa estate Matteo e Alessia avevano deciso di dare una seconda possibilità al loro amore.

Per annunciare il ritorno di fiamma la Prete su Instagram aveva utilizzato delle parole al miele nei confronti del suo compagno, in occasione del suo 30esimo compleanno: "Non mi interessa cosa ci riserverà il futuro, a prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai". Ad oggi l'idillio d'amore tra i due ex coinquilini del reality-show di Canale 5 si è rotto nuovamente. Forse questa è la prova, che non sempre le minestre riscaldate riescono ad andare a buon fine.