Oggi, sabato 5 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin. Dopo gli ospiti Christian Vieri e Costanza Caracciolo, Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, è stata accolta in studio la bellissima Bar Rafaeli che aspetta il terzo figlio dal marito imprenditore Adi Ezra. Dopo aver raccontato la sua infanzia, i suoi esordi da modella e lunga storia d'amore avuta con l'attore Leonardo Di Caprio, la donna ha svelato in diretta nazionale di essere incinta di un maschietto.

Verissimo, Bar svela il sesso del bebé in arrivo

Durante l'intervista, Silvia Toffanin ha chiesto alla bellissima Bar Rafaeli se è in attesa di un maschietto o di una femminuccia. Inizialmente, la supermodella israeliana non si è sbilanciata molto e così la padrona di casa ha preso due orsacchiotti di peluche, uno azzurro e l'altro rosa. "Allora ora sveleremo qui il sesso del bebé in arrivo. Secondo me sarà un maschietto perché vedo che sei abbastanza magra, hai il viso incavato e hai soltanto la pancia" ha dichiarato la conduttrice di Verissimo, facendo una scommessa sul sesso del nascituro.

"Ah sì? Quindi, voi fate così per capire se siete in attesa di un maschietto o di una femminuccia?" ha chiesto la Rafaeli sorpresa. "Sì, solitamente quando si aspetta una femmina si è un po' più rotondette" ha spiegato la Toffanin. "Sì, in effetti hai ragione. È un maschietto" ha confessato Bar. "Wow, fantastico è un maschietto!" ha gridato Silvia con grande felicità. Dopodiché, il pubblico ha iniziato ad applaudire e in studio è giunta un'aria di gioia e di festa.

Bar Rafaeli confessa: 'Mio marito è un super papà'

Nell'intervista a Verissimo, Bar Rafaeli ha parlato anche del marito Adi Ezra: "Lui è molto più protettivo di me. E' una persona molto responsabile ed è un super papà". Poi, la famosa supermodella ha svelato qualche dettaglio in più sulla famiglia che sta creando assieme all'uomo che ama: "Vorrei quattro figli, ma lui mi ha chiesto di fermarmi. Mi ha detto "adesso basta abbiamo già tre figli e abbiamo già tutto".

Silvia Toffanin le ha suggerito di prendersi una pausa e la Rafaeli ha risposto: "Magari poi cambieremo idea". Insomma chissà se bella israeliana riuscirà a convincere suo marito a fare il quarto figlio, sicuramente lui potrà stare tranquillo sul loro sentimento che li lega: lei ha soltanto gli occhi per Adi e Leonardo DiCaprio rappresenta soltanto un bel capitolo del suo passato. "E' l'uomo della mia vita.

Mi emoziona parlare di lui. Non è facile mantenere una fiamma accesa, direi che siamo molto fortunati" ha chiosato la modella, parlando ancora dell'uomo che ha sposato nel 2015.