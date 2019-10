Sono passati quasi due mesi da quando Antonella Fiordelisi ha lasciato Francesco Chiofalo dopo aver scoperto un tradimento del ragazzo romano il quale, in questo periodo, le ha provate tutte per convincere l'ormai ex fidanzata a dargli un'altra chance. Ma nulla è cambiato fino ad oggi, ecco allora l'ultima iniziativa che ha messo in atto "Lenticchio" per provare a riconquistarla, coinvolgendo anche i suoi tantissimi fan di Instagram: il personal trainer ha lanciato l'hashtag "Perdona Francesco" per intasare l'account della napoletana e catturare così la sua attenzione.

Chiofalo non molla: il corteggiamento ad Antonella continua

Sono settimane che sul web impazza la notizia sui ripetuti avvistamenti di Francesco Chiofalo a Salerno per provare a riconquistare Antonella Fiordelisi. Sebbene i due ex si siano incontrati qualche volta dopo la rottura, lei non sembra affatto intenzionata a perdonare il tradimento che ha scoperto a metà estate.

Dopo aver battibeccato a distanza per un'incomprensione, il romano si è inventato qualcosa di molto particolare per catturare l'attenzione dell'ex fidanzata e farla riflettere seriamente su un'eventuale seconda possibilità da dare al loro rapporto e così, ieri mercoledì 2 ottobre, "Lenticchio" ha usato Instagram per chiedere aiuto ai suoi tanti followers per portare a termine un'iniziativa che sta facendo discutere.

Il giovane, infatti, ha proposto a chi lo segue sui social network di pubblicare delle Stories nelle quali si consiglia alla napoletana di perdonarlo: in questi video o in queste foto non deve mancare il tag sia al profilo di lui che a quello di lei.

Sono moltissimi i fan che hanno usato l'hashtag "Perdona Francesco" nelle ultime ore: sull'account del personal trainer, infatti, è possibile vedere la grande quantità di persone che hanno accettato di sostenerlo in questa forse ultima sfida per provare a riconquistare la Fiordelisi.

Francesco insiste, la Fiordelisi appare irremovibile

Sebbene Chiofalo le stia tentando tutte per farsi perdonare da Antonella, quest'ultima non sembra affatto intenzionata a tornare sui suoi passi. Sono passati un paio di mesi da quando la napoletana ha lasciato il fidanzato dopo aver scoperto un tradimento, e da allora lui ci ha provato in ogni modo a convincerla a riprovarci. Dopo un iniziale periodo di gelo, la Fiordelisi ha accettato di incontrare Francesco a Salerno: i due hanno fatto sapere di essersi parlati ma di non aver mai trovato un vero punto d'incontro.

L'ex single di Temptation Island, in particolare, fatica a credere alla buonafede del romano, per questo non se la sente di tornare con lui e riprendere la loro storia d'amore da dove si è interrotta bruscamente a luglio scorso.