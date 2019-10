Irene Capuano e Luigi Mastroianni sono una delle coppie più amate di Uomini e donne. Da un paio di giorni a questa parte i due giovani stanno facendo preoccupare i fan, a causa di alcune voci che mormorano una presunta crisi. A fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale ci ha pensato direttamente l'ex corteggiatrice del dating.

Nelle scorse ore dopo l'ennesima domanda sulla sua relazione, la Capuano è letteralmente sbottata.

Tramite alcune Instagram Stories, Irene ha dichiarato di aver smesso per scelta di condividere le sue giornate con i fan. Il tutto sarebbe scaturito dal comportamento poco consono di alcune persone: "Questi giorni credo di aver fatto il record di persone bloccate".

La fidanzata di Luigi Mastroianni ha detto di aver ricevuto delle minacce rivolte alla sua famiglia, alla sue amiche e per fino al suo compagno.

Proprio per questo motivo la giovane avrebbe deciso di allontanarsi dal web: "Inizio davvero a provare ribrezzo."

Irene ammette la crisi con Luigi

Durante il lungo sfogo, la Capuano ha parlato anche delle voci che la vedono in crisi con l'ex tronista di Uomini e Donne. La giovane ha dichiarato di vivere un momento particolare con il suo fidanzato: "Come tutti i cristiano ci sono momenti sì e momenti no".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Tuttavia la coppia anche se sta vivendo un momento delicato, al contrario di altri personaggi famosi hanno scelto volontariamente di non dare la propria vita 'in pasto ai leoni'.

Ad alimentare le voci di una crisi tra i due ci sarebbero alcuni indizi lasciati sul web. Irene e Luigi prima erano soli postare delle foto insieme su Instagram. Ad oggi invece, è molto che non compaiono insieme. Inoltre, Mastroianni è partito per una vacanza in Brasile, mentre Irene ha deciso di restare in Italia.

Questo non significa che i due sono prossimi ad un addio, potrebbero anche aver deciso semplicemente di dedicarsi ognuno ai propri impegni di lavoro. Non resta che augurarci che la crisi tra i due, sia passeggera.

Capuano sulle orme di Giulia De Lellis

Irene Capuano pare che voglia seguire le orme di Giulia De Lellis. La fidanzata di Luigi Mastroianni potrebbe essere rimasta a Milano anzichè andare in Brasile, per realizzare il suo sogno.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne vorrebbe lanciare una linea di vestiti. Nei giorni scorsi la giovane ha chiesto ai suoi fan, che stile vorrebbero indossare. Ancora una volta Irene ha mostrato di avere una certa fonte d'ispirazione in Giulia. Proprio per questo motivo durante il suo percorso nel dating, spesso veniva attaccata dal tronista. L'accusa che Luigi ha spesso rivolto alla sua corteggiatrice era proprio quella di copiare l'ex fidanzata di Andrea Damante.