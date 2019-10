Nonostante sia entrata a far parte da poco del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, Veronica Ursida ha già lasciato il segno. In particolare l’avvenente romana ha stuzzicato l’interesse di Armando Incarnato con il quale ha iniziato a relazionarsi in queste battute iniziali della nuova stagione del people show di Canale 5. Dopo un inizio incoraggiante la dama è stata spiazzata dall’inattesa evoluzione del rapporto tra il napoletano e Ida Platano.

Quest’ultima ha riferito di aver baciato il cavaliere e di aver trascorso una piacevole serata con lui. “Siamo stati in giro per locali fino a tardi” - ha dichiarato l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

Un gesto che ha sorpreso Veronica che, nel corso della puntata di oggi (8 ottobre), ha manifestato l’intenzione di chiudere la conoscenza con Armando. Decisione definitiva? In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne la trentasettenne ha fatto intuire di voler concedere ancora una chance ad Incarnato. “Su di lui non voglio avere alcun pregiudizio. Non voglio farmi condizionare dai pensieri di altre persone”.

Veronica Ursida spiazzata dal bacio tra Armando Incarnato e Ida Platano

Veronica Ursida ha scelto una passeggiata alla zoo per il suo incontro con Armando Incarnato. La dama ha riferito di aver trascorso un serata gradevole e di trovare il cavaliere educato e simpatico. Un impatto positivo al quale ha fatto seguito il primo momento difficile della nuova avventura della dama nel trono over di Uomini e Donne: il bacio tra il cavaliere e Ida che sembra aver raffreddato l’interesse della trentasettenne.

Nell’intervista rilasciata al magazine del people show la wedding planner sembra aprire uno spiraglio al corteggiatore. “Quando parlo con lui mi sento stimolata e sono contenta di scambiarci opinioni ma da qui a dire che mi possa interessare sul serio ce ne passa”.

Veronica ha riferito che per motivi di lavoro non guardava il programma e di non aver voluto sapere nulla di Armando prima di relazionarsi a lui.

“Non ho voluto approfondire perché per me gli uomini in trasmissione partono tutti da zero. Voglio soffermarsi su quello che un uomo mi trasmette ed è quello che sto facendo con Armando”.

'Il mio ex sosteneva che non dovevo partecipare perché sono una mamma'

Tra le new entry del trono over di Uomini e Donne c’è Veronica Ursida. La trentasettenne romana ha un matrimonio alle spalle ed è madre di un bambino di undici anni, Francesco, che ha accolto con entusiasmo la sua decisione di partecipare al dating show di Canale 5.

“Non vede l’ora di vedermi in tv. Mi ha anche detto che quando esco con qualche cavaliere vuole venire anche lui per aiutarmi a scegliere meglio”. Pochi istanti prima della registrazione della prima puntata la trentasettenne ha ricevuto un mazzo di fiori dall’ex. Una situazione che le ha creato non pochi disagi: "Avrei voluto essere da tutt’altra parte ma poi a mente fredda ho compreso che si è trattato di un gesto di una persona che si è resa conto di avermi perso.

Secondo lui non dovevo partecipare al programma perché sono una mamma”.

Capitolo chiuso per la Ursida che ha le idee chiare su come deve essere il suo uomo ideale. “Simpatico perché non voglio annoiarmi e deve piacermi esteticamente anche perché l’occhio vuole la sua parte” - ha chiosato la dama che lavora come wedding planner oltre ad essere proprietaria di una tabaccheria.