Nel corso della terza puntata di Amici Celebrites, Filippo Bisciglia ha chiesto scusa a Maria De Filippi dopo la dura lite della scorsa settimana. Il conduttore romano si è inginocchiato davanti alla padrona di casa e ha intonato le note di "Roma nun fa la stupida stasera" di Lando Fiorini. A quanto pare il clima sembra essersi riappacificato e, secondo i fan, è al sicuro anche la conduzione di Temptation Island.

Infatti, numerosi internauti avevano espresso timori su Filippo e sul timone del reality delle tentazioni dopo aver messo in discussione l'imparzialità dei collaboratori di 'Queen Mary'.

Filippo Bisciglia fa pace con Maria De Filippi

Filippo Bisciglia ha continuato a stupire il pubblico e i telespettatori di Amici Celebrities. Infatti, proprio durante la terza puntata del talent show di Canale 5 ha compiuto un gesto inaspettato nei confronti di Maria De Filippi, con la quale c'era stato un acceso battibecco.

Il concorrente della squadra bianca si è scusato cantando il celebre brano "Roma nun fa la stupida stasera", cambiando le parole in "Filippo nun fa lo stupido stasera". Un siparietto divertente ed emozionante che ha fatto sorridere la padrona di casa. "Che scemo" ha commentato la De Filippi, rivolgendosi al suo pupillo. Quindi, è pace fatta tra i due e a quanto pare la conduttrice ha fatto capire con il suo sguardo che non c'era bisogno che Filippo facesse quel gesto per farsi perdonare. Insomma Maria è consapevole del caratterino fumantino e polemico di Bisciglia, ma nonostante questo continua a volergli bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Perché il noto conduttore ha deciso di partecipare ad Amici Celebrities

Filippo Bisciglia ha sempre avuto la passione per il canto e questo lo ha spinto a mettersi in gioco a Tale e quale show di Rai 1 e ad Amici Celebrities di Canale 5. Quest'ultimo programma, nella sua versione tradizionale, è stato sempre apprezzato da Bisciglia e quando ha ricevuto l'invito di partecipazione alla versione Vip, non ci ha pensato due volte a cogliere l'occasione al volo.

"Comprendo che cosa hanno provato tutti i ragazzi che hanno vissuto questa bellissima esperienza. La sto vivendo ora e non vi nascondo che mi comporto come un ragazzino" ha dichiarato il conduttore romano. Poi l'ex gieffino ha aggiunto "Un giorno sto male e un altro sto bene, un altro giorno mi sento sicuro e un altro penso di non essere all'altezza di ciò che faccio. Un cocktail di emozioni contrastanti tra loro, ma che sono contento di vivere.

Da un lato penso che sia lo spirito adatto".