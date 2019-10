Oggi, sabato 5 ottobre, è andato in onda su Canale 5 la terza puntata di Amici Celebrities, talent show in versione vip condotto da Maria De Filippi. La serata è iniziata con l'ardua prova di intonazione di Al Bano con Filippo Bisciglia, Francesca Manzini e Ciro Ferrara. I tre dovevano cantare il brano "Oltremare", mantenendo l'intonazione per quaranta secondi, ma nessuno di loro è riuscito nell'intento e quindi a conquistare l'agognata immunità.

Dopo l'esibizione di Laura Torrisi, è arrivata quella di Ciro che ha cantato "Tu vo' fa l'americano" di Renato Carosone. Quest'ultimo è stato punzecchiato da Ornella Vanoni per il fatto che l'ex calciatore non sia mai uscito dalla sua zona di comfort.

Ornella Vanoni commenta l'esibizione di Ciro Ferrara

Dopo la sua esibizione, Ciro Ferrara ha dichiarato di essere davvero molto emozionato: "Continuo ad emozionarmi.

Perdonatemi, ho sempre cercato di comprendere cosa si provi quando si sale sul palco. Io sto iniziando a capirlo soltanto adesso". Poi è intervenuta Ornella Vanoni che lo ha stoccato dicendogli: "Ma sai cantare soltanto in napoletano?". Ciro si è scusato e poi ha replicato: "La grandezza della musica napoletana è nota in tutto il mondo". Tale risposta ha zittito la cantante e giudice di Amici Celebrities.

Dopodiché è arrivato il turno di Raniero Monaco di Lapio della squadra blu che ha danzato sulle note di "L'importante è finire" di Mina, riuscendo a convincere i giudici, sopratutto Platinette che è andato in visibilio: "Sembrava un soft p...''. Se uno così mi salta addosso...". Insomma Raniero è riuscito ad far guadagnare un punto per la sua squadra.

Grande Sorpresa per Ciro Ferrara ad Amici Celebrities

Poi, è arrivato l'emozionante momento C'è posta per te con la sorpresa per Ciro Ferrara.

Per lui è arrivato suo padre Giovanbattista e che ha spiegato come ha fatto a nascondergli la sua presenza in studio, facendo finta di dover partire per recarsi a fare delle visite. Maria De Filippi ha messo a tacere l'ex calciatore partenopeo per leggere la lettera che gli ha dedicato suo padre, noto ex difensore del Napoli e della Juventus. "Avevo paura che questo tuo sogno di fare il calciatore fosse troppo grande per te" si legge dalla lettera del papà di Ciro.

"Tu eri piccolino e non me lo sarei mai aspettato. Ti facevano giocare sempre in porta perché eri tra i più scarsi" ha continuato a leggere Maria dalla lettera, facendo divertire il pubblico presente ad Amici Celebrities. Insomma una lettera divertente ma che allo stesso tempo trapela l'orgoglio e la felicità di un padre che è riuscito a far seguire le proprie orme al figlio.