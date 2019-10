Sono parole spiazzanti quelle che ha usato Vittorio Magazzù per descrivere quello che accadrà durante l'ultima puntata di Rosy Abate. A Silvia Toffanin che nell'ultima puntata di Verissimo gli ha chiesto se la serie si concluderà con la morte di uno dei protagonisti, il ragazzo che interpreta Leonardo ha risposto di sì, sorprendendo i fan che temono nella dipartita del personaggio impersonato da Giulia Michelini.

Un personaggio di Rosy Abate potrebbe morire: l'indiscrezione allarma i fan

Oggi, sabato 5 ottobre, Vittorio Magazzù è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: per la prima volta da quando recita, il ragazzo si è lasciato intervistare in Tv e l'ha fatto in uno dei programmi di punta della rete dove va in onda la serie della quale è protagonista.

A meno di una settimana dalla messa in onda dell'ultima puntata di Rosy Abate 2, il giovane che interpreta Leonardo ha regalato uno spoiler allarmante ai fan.

Alla conduttrice che gli ha chiesto se ci sarà la dipartita di almeno uno dei protagonisti nel corso dell'appuntamento finale di venerdì prossimo, il siciliano ha risposto: "Sì. Non posso dire chi è, ma sicuramente morirà qualcuno di importante".

Che la seconda stagione dell'apprezzata fiction si chiudesse con un doloroso colpo di scena, lo sospettavano in molti, soprattutto a fronte delle dichiarazioni che Giulia Michelini ha rilasciato durante la promozione in Tv e sui giornali.

Colei che da anni impersona magistralmente la "regina di Palermo", ha ribadito più volte che questa sarà la sua ultima volta su questo set: qualora la rete dovesse confermare anche una terza stagione, lei non ci sarà.

Per questo motivo, sono in tantissimi a pensare che possa essere proprio Rosy a morire alla fine della puntata conclusiva della fiction che ha regalato a Canale 5 ascolti record da quando è cominciata la messa in onda a metà settembre.

Leo, Rosy e Luca contro il 'cattivo' Antonio Costello

Nel promo di Rosy Abate che sta andando in onda da ieri su Canale 5, c'è una scena in particolare che ha portato gran parte dei fan a temere il peggio per la protagonista femminile della serie. In alcuni frame, infatti, si vede Antonio Costello sparare alla "regina di Palermo", che si accascia per terra dopo aver subito il colpo.

Non si sa se l'indistruttibile Rosy cadrà vittima del cattivo di questa stagione della fiction: il napoletano, infatti, ha già ferito gravemente la mamma di Leonardo durante la festa per i 18 anni della figlia Nina.

Il personaggio che morirà durante l'ultima puntata, dunque, dovrebbe essere uno tra: Rosy Abate, Leo e l'ispettore Luca Bonaccorso che, per amore della siciliana, ha voltato le spalle alla Polizia ed ha aiutato il 17enne ad evadere dal carcere, dove era ingiustamente recluso.