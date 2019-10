Andrà in onda oggi 5 ottobre in prima serata la terza puntata di Amici Celebrities, il talent show vip condotto da Maria De Filippi (che la prossima settimana, cederà il posto a Michelle Hunziker). La registrazione ha già avuto luogo, motivo per cui è possibile conoscere i dettagli di quanto accaduto, grazie al puntuale resoconto del Vicolo delle News. La novità principale della nuova sfida tra squadra Bianca e Blu sarà il cambiamento del regolamento: se nelle scorse puntate erano stati i vincenti a votare per eliminare un proprio avversario, questa sera il compito non spetterà più a loro ma ai giudici giudici Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. Inoltre verrà data la possibilità di affrontare una prova 'immunità' che, se vinta, permetterà al concorrente di non rischiare un'eventuale eliminazione. La puntata, proprio come accaduto le scorse settimane, avrà due eliminati: l'uno proveniente dai Blu e l'altro dai Bianchi.

Amici Celebrities anticipazioni: nessuna vittoria nella prova 'immunità'

La terza puntata di Amici Celebrities sarà ricca di ospiti tra i quali Annalisa, che prenderà momentaneamente il posto dell'assente Alberto Urso. Ci sarà anche Al Bano che avrà un ruolo attivo nella prova 'immunità' alla quale si sottoporranno alcuni concorrenti. Per non rischiare l'eliminazione, dovranno cantare per quaranta secondi un ritornello senza mai sbagliare l'intonazione.

I concorrenti ancora in gara, dopo le prime eliminazioni, saranno Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu; Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca. Decideranno, però, di partecipare alla sfida per l'immunità Francesca per i Blu, Ciro e Filippo per i Bianchi. Il giudizio verrà dato da un maestro di musica.

Al Bano canterà la strofa e poi sarà compito dei concorrenti continuare con il ritornello ma nessuno di loro raggiungerà l'obiettivo prefissato. Non ci sarà dunque un cantante 'immune' mentre Al Bano, dopo l'esibizione, resterà in studio come quarto giudice.

Eliminati Raniero e Ciro

Proseguendo con le anticipazioni di Amici Celebrities di oggi 5 ottobre, la prima gara della puntata verrà vinta dai Blu e toccherà ai Bianchi sottoporsi ai voti dei giudici.

Il meno votato, ovvero Ciro Ferrara, sarà costretto ad abbandonare il programma. La seconda gara avrà, prevedibilmente, un esito contrario. Essa sarà vinta dai Bianchi mentre i Blu attenderanno i voti, che non saranno positivi per Raniero Monaco Di Lapio, In questo caso sarà dunque l'attore a dover lasciare lo spettacolo. Come riporta il Vicolo delle News, nella serata gli ospiti si esibiranno anche con i tradizionali duetti: Benji e Fede canteranno con Filippo Bisciglia, i The Kolors si esibiranno con Laura Torrisi.