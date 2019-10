Prosegue l’appuntamento con il popolare talent show Amici Celebrities, che a differenza del format originale vede la partecipazione di personaggi già famosi divisi in due squadre; questa sera sabato 5 ottobre 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmessa la terza puntata che si preannuncia molto movimentata e ricca di sorprese. Gli spoiler rivelano che come al solito ci saranno delle gare fatte di esibizioni di ballo e canto con conseguenti eliminazioni.

Nella 3^ puntata cambia il meccanismo del gioco per le eliminazioni

Il terzo appuntamento dello spin off del talent tradizionale ‘Amici’ registrato ieri sera verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 21:25 il 5 ottobre 2019, e a sfidarsi saranno le otto celebrità ancora in gara in corsa per la vittoria. Ad essere rimasti in gioco sono Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu, mentre Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca.

Le anticipazioni dicono che eccezionalmente il coach della squadra blu, cioè Alberto Urso, verrà sostituito dalla cantante Annalisa Scarrone. Stando a quanto è stato dichiarato sul web, il giovane tenore ed ex vincitore di Amici 18 sarebbe impegnato in un concerto a Milano. Tra i vari ospiti che faranno il loro ingresso in studio ci saranno anche Albano Carrisi che avrà un ruolo fondamentale durante una prova, invece l’attrice Giulia Michelini molto probabilmente sarà il quarto giudice speciale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

A duettare con i concorrenti vedremo Stash dei The Kolors e il noto duo musicale Benji e Fede. Nel meccanismo del gioco avverrà un cambiamento, visto che a decidere chi dovrà abbandonare la trasmissione non sarà più la squadra vincente come accaduto finora, ma i giudici Paltinette, Ornella Vanoni, e Giuliano Peparini. I tre componenti della giuria quindi avranno il compito di dare un voto agli artisti che perderanno, e chi riceverà quello più basso dovrà uscirà dal gioco in modo definitivo.

Ciro Ferrara e Raniero Monaco Di Lapio lasciano il talent show

Inoltre Maria De Filippi annuncerà che a partire dalla prossima settimana la conduzione del talent show passerà a Michelle Hunziker. La prima manche sarà caratterizzata da una prova immunità di canto che consentirà alle rispettive squadre di cantare il ritornello di una canzone senza sbagliare l’intonazione per 40 secondi, e a giudicare le performance dovrebbe essere il cantautore Albano Carrisi.

Purtroppo nessuno tra Ciro, Francesca, e Filippo, sarà decretato immune per quindi uscire indenne da una probabile sconfitta nella prima manche. Il Bisciglia duetterà con Benji e Fede che presenteranno il nuovo singolo, mentre Laura con Stash. La prima gara verrà vinta dalla squadra blu, e a perdere in base alla classifica creata grazie ai voti dei giudici sarà l’ex calciatore Ciro Ferrara. Ad aggiudicarsi la vittoria della seconda manche che segnerà l'eliminazione dell’attore Raniero Monaco Di Lapio, invece saranno i bianchi.

Per finire per quanto riguarda la programmazione della quarta puntata, è stato anticipato che per questioni logistiche ci sono molte probabilità che possa subire una variazione di palinsesto, dato che dovrebbe andare in onda mercoledì 9 ottobre 2019.