Lo scontro verbale che c'è stato sabato scorso tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia sembra essere ormai acqua passata. Il romano, durante la terza puntata di Amici Celebrities, si è scusato con la padrona di casa inginocchiandosi davanti a lei mentre interpretava un popolare brano della tradizione. La conduttrice, inoltre, ha informato il pubblico che, a partire dalla prossima settimana, a guidare il talent-show sarà Michelle Hunziker.

Filippo e Maria fanno pace davanti alle telecamere

Per un settimana circa, in rete non si è parlato d'altro che dell'accesa discussione che Maria De Filippi ha avuto con Filippo Bisciglia su Canale 5. La conduttrice, infatti, si è esposta per difendere a spada tratta le persone che lavorano dietro le quinte di Amici Celebrities, le stesse che il romano aveva accusato di favorire una concorrente dell'altra squadra nelle assegnazioni dei brani per la puntata.

"Guarda che siamo amici, ma litighiamo lo stesso davanti a tutti", ha detto la presentatrice con tono stizzito a colui che aveva osato mettere in dubbio la buonafede delle redazione.

Le anticipazioni sulla puntata che è stata registrata ieri (e che sarà mandata in onda oggi sabato 5 ottobre) fanno sapere che tra i due "litiganti" è tornato il sereno.

Bisciglia, approfittando del brano "Roma nun fa la stupida stasera" che stava interpretando nel corso di una manche, si è inginocchiato davanti a Maria ed ha mutato parte del testo per farle arrivare un messaggio di scuse.

"Filippo non far lo stupido stasera", ha intonato il concorrente del talent-show davanti ad una stupita De Filippi, che ha perdonato lo scivolone del conduttore di Temptation Island.

Prima di registrare l'appuntamento con il format del quale è protagonista, l'uomo ha scritto queste significative parole su Instagram: "Nella vita non si smette mai di imparare, basta riconoscere i propri sbagli e chiedere scusa. Ora sali su quel palco, divertiti e soprattutto non rompere le p...".

Gli eliminati della terza puntata

La puntata di Amici Celebrities che andrà in onda stasera, sarà l'ultima condotta da Maria De Filippi: è stata la stessa presentatrice ad annunciare che dalla prossima settimana, a guidare lo show sarà Michelle Hunziker.

Le anticipazioni sulla registrazione che c'è stata ieri a Cinecittà, fanno sapere che Alberto Urso era assente perché impegnato con un concerto: a capitanare la Squadra Blu al suo posto, c'è stata Annalisa.

Gli ospiti della serata, sono stati tanti: Al Bano (quarto giudice), The Kolors e Benji & Fede, tutti hanno duettato con gli otto concorrenti ancora in gara.

A differenza di quello che è accaduto nelle scorse puntate, a decretare gli eliminati ieri sono stati soltanto i quattro membri della giuria: Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni (più Carrisi) davano dei voti a tutti i talenti del team che perdeva una manche, e quello col punteggio più basso veniva automaticamente escluso.

A tornare a casa ad un passo dalla finale sono stati Ciro Ferrara per i Bianchi e Raniero Monaco di Lapio per i Blu.