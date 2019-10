La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda dal 26 settembre in America, ha introdotto una nuova storyline che vede come assolute protagoniste Meredith Grey e Miranda Bailey. Le due dottoresse, sebbene non abbiano avuto modo di chiarirsi personalmente, hanno dato vita ad un'inconsueta lotta che raggiungerà il suo culmine proprio nel corso della 16x04. Dopo la frode assicurativa messa in atto da Meredith, la Bailey ha deciso di licenziarla e da quel momento la protagonista non ha più avuto modo di svolgere le sue consuete mansioni da chirurgo.

Come se non bastasse, la Grey ha confessato a DeLuca la sua volontà di denunciare pubblicamente il sistema sanitario nazionale. Una mossa che metterà in cattiva luce il Grey-Sloan Memorial e rischierà di rovinare per sempre la reputazione dell'ospedale. A pochi giorni dalla messa in onda del nuovo episodio, la ABC ha diffuso il trailer della 16x04 che anticipa il tanto atteso incontro tra Meredith e la sua ormai ex collega Miranda Bailey.

Meredith Grey mette a repentaglio la sua licenza medica

Complice Jo Wilson, Meredith - dopo aver letto un articolo che porta la sua firma, ma mette involontariamente in cattiva luce la reputazione dell'ospedale - deciderà di introdursi furtivamente nell'ufficio della Bailey per poter chiarire definitivamente l'accaduto. Sebbene il contenuto della conversazione non sia stato svelato, grazie alla sinossi ufficiale di Grey's Anatomy 16x04 è stato reso noto che il tentativo di Meredith di recuperare al grave danno d'immagine le causerà non pochi problemi con gli assistenti sociali.

La protagonista, non si presenterà infatti alla comunità dove svolge le sue attività per sanare il debito con la giustizia. Una mossa che potrebbe costarle la licenza medica, in quanto la commissione - nel corso degli episodi precedenti - aveva già avanzato l'ipotesi di ritirarla.

Grey's Anatomy 16: Owen Hunt riceve una proposta da Alex Karev

Sempre nell'ambito della famosa frode assicurativa si colloca l'altra storyline che verrà affrontata nel corso del quarto episodio di Grey's Anatomy.

Al Pac-North - l'ospedale in cui lavorano Alex e Richard - si presenterà Owen Hunt. Il chirurgo, attualmente in congedo in seguito all'ordine restrittivo emesso da Koracick, riceverà proprio da Karev un'inaspettata proposta lavorativa che potrebbe alterare gli equilibri del Grey-Sloan Memorial.Infine, l'episodio intitolato "It's raining men", annovera tra le guest star i nomi di Jason Wiston George e Barret Doss.

I due protagonisti di Station 19 (secondo spinoff di Grey's Anatomy) giungeranno in ospedale dopo aver soccorso una donna in difficoltà. Un'occasione che permetterà a Vic Hughes e Jackson Avery di confrontarsi dopo l'inaspettato bacio avvenuto nel corso del terzo episodio.

Ecco il trailer della 16x04: