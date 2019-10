Giulia De Lellis l'aveva anticipato nei giorni scorsi: per un lungo periodo si assenterà dall'Italia per ricaricare le pile dopo due anni di lavoro no stop. È l'ultimo numero della rivista "Chi", però, a svelare la meta scelta dall'influencer per le sue meritate vacanze: la romana accompagnerà Andrea Iannone nel giro dell'Asia che farà per il Motomondiale.

La De Lellis lascia l'Italia: 'Potrei stare un mese senza Instagram'

Le lunghe vacanze che Giulia De Lellis si è concessa dopo il successo del suo primo libro, sono ufficialmente iniziate: un paio di giorni fa, infatti, la ragazza ha usato i social network per informare i fan che stava per partire per una destinazione segreta con Andrea Iannone.

È la rivista "Chi" che è uscita oggi, mercoledì 2 ottobre, a svelare la meta scelta dalla chiacchierata coppia. Nella rubrica "Chicche di Chi" di questa settimana, infatti, si legge: "Sui social, Giulia ha dichiarato che si prenderà una lunga pausa dal lavoro. L'influencer, infatti, ha disdetto tutti gli appuntamenti e messo in stand-by ricchi contratti per seguire in Asia il suo compagno".

Sapendo che il fidanzato nelle prossime settimane dovrà partecipare al Gran Premio di Giappone e poi a quello di Thailandia, la romana si è attrezzata ed ha deciso di accompagnarlo per evitare di dover stare senza di lui per quasi un mese.

Intervistata prima dell'ultimo firma copie che ha fatto nella sua Roma, la 23enne aveva anticipato che si sarebbe fermata per un periodo abbastanza lungo: "Ora me ne vado in vacanza. Forse staccherò anche dai social, potrei stare un mese senza Instagram".

Amore a gonfie vele per Giulia e Iannone

Sebbene di recente siano circolati molti Gossip su un suo possibile riavvicinamento con Andrea Damante, Giulia De Lellis sembra non avere dubbi sull'uomo che vuole al suo fianco.

Da quando si è fidanzata con Iannone, infatti, la ragazza ha confessato di sentirsi finalmente felice e serena dopo anni vissuti con il timore di essere tradita.

È proprio questo l'argomento principale del libro che ha scritto la giovane ("Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza"), che ha venduto più di 57mila copie in una settimana. Un risultato davvero incredibile quello che ha ottenuto il criticato romanzo dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne: sebbene la stampa abbia stroncato il progetto editoriale della ragazza, i fan l'hanno premiata portandolo al primo posto di tutte le classifiche di vendita già da quando era possibile solo preordinarlo.

La fine della favola con "Dama", dunque, ha portato fortuna a Giulia: professionalmente ha debuttato con successo come scrittrice, nel privato ha trovato il vero amore ed ora lo segue in giro per il mondo.