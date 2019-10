Nuovo flirt per Andrea Damante? Nelle scorse ore, sui social network ha cominciato a circolare il Gossip secondo il quale il dj si sarebbe avvicinato ad un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Nicole Mazzocato. I blog raccontano che l'influencer è stata vista al fianco del dj durante una serata svolta in discoteca di recente, per questo è possibile pensare che tra loro ci sia qualcosa. La ragazza, attraverso Instagram, ha frenato le chiacchiere dicendo lei e l'ex tronista sono amici.

Andrea e Nicole vicini in disco: il gossip impazza sui social

Dopo essere stato al centro del gossip per una presunta dedica musicale a Giulia De Lellis, Andrea Damante torna a far parlare di sé per un ipotetico nuovo flirt. Come riportano molti blog, tra cui "News U&D", una ragazza molto conosciuta è stata avvistata alle ultime serate nelle quali il dj ha suonato in giro per l'Italia.

Stiamo parlando di Nicole Mazzocato, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che è stata in copertina soprattutto per la tormentata storia d'amore con Fabio Colloricchio (anche lui volto storico della trasmissione di Maria De Filippi).

Sebbene la giovane influencer risulti fidanzata ufficialmente con un certo Thomas, non accennano a placarsi le voci su un suo pericoloso avvicinamento con l'ex tronista: il fatto che lei sia diventata una presenza fissa al fianco del "Dama" in consolle, ha portato tanti a pensare che tra loro stia succedendo qualcosa.

La Mazzocato frena le voci su lei e Damante

Se Andrea Damante per ora preferisce non esporsi sui tanti rumors che circolano sul suo conto, Nicole non ce l'ha fatta a restare in silenzio ed ha usato Instagram per mettere in chiaro alcune cose.

In una Stories appesa ieri sera sul suo account personale, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto: "Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi. C'è un'amicizia, come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati".

Sebbene non abbia mai fatto il nome del dj, sembra piuttosto ovvio che l'influencer si riferisse a lui e all'indiscrezione che ha impazzato su un loro presunto flirt in corso.

Se queste parole potevano in qualche modo smorzare sul nascere una notizia di cronaca rosa, sono quelle che ha riportato in tarda serata Deianira Marzano a tenere alta l'attenzione su questi due ragazzi. La napoletana, infatti, su IG ha pubblicato la conversazione che la Mazzocato avrebbe avuto con una fan: in questo botta e risposta, la giovane avrebbe precisato che tra lei e Damante "ad oggi c'è solo una simpatia".

In più, l'influencer partenopea ha reso pubblico il fatto che il fidanzato ufficiale di Nicole ha eliminato dal suo profilo social una foto di cinque giorni fa in cui erano felici: anche questo gesto potrebbe confermare che tra Andrea e la Mazzocato qualcosa sta succedendo.