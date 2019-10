Tra le coppie più chiacchierate delle ultime edizioni di Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Nilufar e Giordano, i quali ormai da un bel po' di tempo si sono detti addio e hanno scelto di voltare definitivamente pagina. I due, però, pare che siano rimasti in buoni rapporti dato che sono stati beccati più volte assieme e in queste ore l'ex tronista ha anche commentato un post del fratello del suo ex fidanzato.

Riflettori ben puntati anche su un'altra ex protagonista di Uomini e donne: parliamo di Nicole Mazzoccato la quale è stata beccata in compagnia di Andrea Damante.

Nilufar commenta il post del fratello di Giordano: cuore rosso e parole speciali

Nel dettaglio, le ultimissime di Gossip che arrivano dal mondo di Uomini e donne rivelano che nelle ultime settimane Nilufar e Giordano sono stati avvistati a diversi eventi.

I due, però, non erano mai da soli bensì in compagnia di altri amici. Difficile, quindi, pensare che tra i due sia ritornata di nuovo la passione dopo la fine della loro relazione, anche se si potrebbe dire che sono rimasti in buoni rapporti.

In queste ore, inoltre, molti fan hanno notato che Nilufar ha commentato sui social un post di Agostino, fratello di Giordano. Il ragazzo ha pubblicato una foto dove lo si vede in sella ad un quod giallo, aggiungendo la didascalia: "In un mondo fatto di chiacchiere, la mia casa, le mie persone, la mia famiglia sono le uniche cose che voglio".

Immediata la reazione dell'ex tronista di Uomini e donne, la quale ha commentato questo post scrivendo: "Tu" e aggiungendo un cuore rosso.

Non è mancata la risposta da parte del fratello di Giordano, il quale ha scritto: "Piccoletta". Insomma sembrerebbe proprio che tra Nilufar e i fratelli Giordano il rapporto sia ancora dei migliori oppure c'è da aspettarsi un ritorno di fiamma? Lo scopriremo nelle prossime ore.

La verità di Nicole Mazzoccato sugli incontri con Andrea Damante

Ma al centro del gossip di queste ore vi è anche la bella Nicole Mazzoccato, ex fidanzata di Fabio Colloricchio, la quale è stata paparazzata in diverse occasioni con Andrea Damante. I due sono stati beccati assieme in un locale a Brescia dove Damante si è esibito come dj e ovviamente è subito esploso il gossip.

Sui social, però, la bella Nicole ha voluto fare chiarezza, precisando che tra lei e Andrea Damante vi è soltanto un rapporto di amicizia, proprio come ce l'ha con tanti altri ragazzi che non sono conosciuti e in vista come l'ex tronista di Uomini e donne, di cui in queste settimane si è tanto parlato anche per il libro scritto da Giulia De Lellis, dove per la prima volta ha parlato dei tradimenti perpetrati proprio da Andrea nei suoi confronti.