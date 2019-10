Il quinto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, trasmesso questa notte sulla ABC, ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per la vicenda giudiziaria che coinvolge Meredith Grey. Dopo le ripetute assenze a lavoro, la Corte ha infatti deciso di convocare la protagonista in tribunale per una nuova udienza. Complice la necessità di sottoporre Zola ad un piccolo intervento chirurgico, la dottoressa non si è tuttavia presentata all'incontro con il giudice. L'ennesima insubordinazione ha quindi convinto le autorità competenti ad arrestare preventivamente la Grey in vista della nuova udienza.

Alex Karev e Richard Webber provano a risollevare il Pac-North

A poche ore dalla messa in onda del quinto episodio, la ABC ha rilasciato il promo ufficiale della 16x06 in onda giovedì 31 ottobre in America. La puntata, intitolata "Whistlin' past the graveyard", seguirà le avventure dei più famosi medici di Seattle alle prese con i preparativi e gli strani avvenimenti tipici delle puntate dedicate alla Festa di Halloween.

Ciò che però ha maggiormente attirato l'attenzione dei telespettatori sono le prime immagini di Meredith tra le gelide mura della prigione. La protagonista, alle prese con un'inquietante compagna di cella, non sembrerà tuttavia perdersi d'animo. L'unico pensiero della Grey sarà, infatti, quello di non riuscire a tornare a casa in tempo per festeggiare Halloween insieme ai suoi tre figli. L'altra storyline su cui si concentrano il promo e la sinossi ufficiale del sesto episodio, riguarda Alex Karev e Richard Webber.

I due medici accoglieranno al Pac-North alcuni investitori con l'obiettivo di risollevare le sorti del loro ospedale. Proprio durante la visita, alcuni macabri ritrovamenti rischieranno di far perdere al capo di chirurgia i fondi necessari. Sarà a quel punto che Karev chiederà a Webber di distrarre gli investitori nel disperato tentativo di concludere l'affare.

Grey's Anatomy 16x06: Teddy Altman festeggia il primo Halloween di Allison

Infine, la 16x06 di Grey's Anatomy seguirà le vicende di Teddy Altman.

La dottoressa, recentemente tornata a lavoro dopo la maternità, faticherà a conciliare vita privata e carriera. Alle prese con il primo Halloween della piccola Allison e con la realizzazione del costume di Leo, Teddy si sentirà - ancora una volta - inadeguata nello svolgere il suo ruolo di madre. Jackson Avery, nel frattempo, si prenderà cura di una piccola paziente pediatrica che faticherà ad accettare l'idea di trascorrere la festività di Halloween lontano dai suoi amici.

La puntata in questione è stata scritta da Julie Wong e diretta da Pete Chatmon, il marito dell'attrice Kelly McCreary.